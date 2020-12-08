AK Partili Murat Köse'nin mikrofonunu kapatan Mansur Yavaş: Masaya çık tepin istersen!

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önerge sunmak isteyen AK Partili Murat Murat Köse'nin mikrofonunu kapatma skandalına tepki yağıyor. Köse, “Kabile belediyeciliğinin geldiği seviye bu” derken, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu “Başkanımızın mikrofonunu değil, aslında Ankara halkının sesini kapattı” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti Ankara Büyükşehir Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse meclise bir önerge vermek istedi. Önergesini sunduğunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş usule aykırı bir şekilde önergesini kabul etmeyip mikrofonunun sesini kapattı.

"Masaya çık tepin istersen"

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve partililerden tepki geldi. AK Parti ve MHP grupları masalara vurarak Yavaş'ın bu usulsüz davranışını protesto etti. Yavaş ise daha da ileriye giderek "Masaya çık tepin istersen!" diyerek Köse'ye karşı davranışını daha da ileri götürdü.

"Kabile Belediyeciliği'nin bir örneğini gördük"

AK Parti Ankara Büyükşehir Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse sosyal medya hesabından bu duruma şu şekilde tepki gösterdi.

Kabile Belediyeciliği'nin bir örneğini gördük diyen Köse, "Grup Başkanvekillleri yerine kabilenizle mi bu kararı aldınız? Meclisin ilk günü yasa gereği önergeler değerlendirilir ve karara bağlanır. Basit bir kuralı bile uygulamaktan aciz bir yönetim ile karşı karşıya Güzelim Ankara. Kabile Belediyeciliği'nin geldiği seviye bu. '10 Milyarı Ne Yaptın?' diye sorduk, 'Hesap Ver Mansur' diye seslendik. Mikrofonumuz kapatıldı. Önergeyi gündeme almamakla suç işlediniz Sayın Mansur Yavaş. Mahkemeden karar gelince sizi o zaman göreceğiz. Boşa geçen 2 yılı anlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Başkanımızın mikrofonunu değil, Ankara halkının sesini kapattı"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da sosyal medyadan Ankara'da yaşanan olayla ilgili tepki gösterdi.

Göksu, "İş yapmayıp, beceriksizliklerini yalanlarla süslemek,işine gelmeyince mikrofon kapatmak CHP'de moda ABB Başkanı bu davranışıyla sadece Mamak Belediye Başkanı Murat Köse başkanımızın mikrofonunu değil, aslında Ankara halkının sesini kapattı. İşte tam CHP'ye göre bir demokrasi kabile belediyeciliği" dedi.