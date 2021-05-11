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Gündem AK Partili Murat Köse'den Mansur Yavaş'a 'İsrail' tepkisi
Gündem

AK Partili Murat Köse'den Mansur Yavaş'a 'İsrail' tepkisi

Terör devleti İsrail'in işgali altındaki Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları devam ederken, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekil Murat Köse, Mansur Yavaş'ın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 13:20:00 -

Terör devleti İsrail, işgal altında tuttuğu Kudüs’te her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere alçak saldırıda bulundu. Dün itibariyle Gazze’ye de saldırılar başlatan İsrail, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Müslüman şehit etti.

Mansur Yavaş’tan ses yok

Terör devleti İsrail’in saldırıları başta sivil toplum örgütleri, siyasetçiler, belediye başkanları gibi toplumun farklı kesimlerinden büyük tepki toplarken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise sessizliğe gömüldü. İstanbul Sözleşmesinin fesh edilmesi sonrası hemen kafayı çıkarıp açıklama yapan Yavaş, işgalci İsrail’in saldırılarını hala tek kelime etmedi. Konuya ilişkin açıklama yapan, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekil Murat Köse, Yavaş’ın İsrail’in Mescid-i Aksa’yı işgaline ilişkin tek satır açıklama yapmamasını kınadı. Köse ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesinin İsrail Büyükelçiliğine teşekkür plaketi vermesine sert tepki gösterdi.

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