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Siyaset AK Partili Muhammed Avcı koronavirüse yakalandı
Siyaset

AK Partili Muhammed Avcı koronavirüse yakalandı

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 08:39:00 -
AK Partili Muhammed Avcı koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Avcı'nın Ankara'da Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, sosyal medya hesabından Avcı'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Kıymetli Milletvekilimiz Muhammed Avcı'nın korona virüs testi pozitif çıkmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim şifalar versin, tez zamanda eski sıhhatine kavuşmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

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