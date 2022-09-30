AK Partili Mücahit Birinci’den Kılıçdaroğlu’na tepki!

YENİ AKİT ANKARA

PKK’nın söylemleri üzerine Mersin’de polisevine saldıran teröristlerle ilgili DNA test parolarının yayınlanmasını isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci’den tepki geldi.

Birinci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Teröre düşen, PKK'ya sarılır. Bunlar PKK yalanına inanır, devlete inanmaz. Tekraren gerçeği aktarıyorum: Bunların ‘gazetecidir cezaevinden çıkarılması lazım’ diye raporlarında listeledikleri terörist, kahraman bir polisimizi şehit etti. Bunun altında ezileceksiniz. Bu ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanı, PKK'nın ‘arkadaşımız yaşıyor, görevinin başında’ beyanını referans aldı. Diyorum hep. Bu zatın içinde ‘Dersim’in öfkesi var, devlete bakışı bu. Sayın Soylu doğru ifade etmiş. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun, ölmediğine inandığı ve sahiplendiği terörist Dilşah'ın görevinin ne olduğunu açıklaması lazım” dedi.