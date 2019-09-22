AK Partili Mine Beyaz: Dağa çıkışı engellemek Türkiye’nin görevidir

Oğuzhan Gültekin Ankara

AK Parti Diyarbakır eski Milletvekili Mine Lök Beyaz, günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde zorla dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan annelere Akit aracılığıyla destek açıklamalarında bulundu.

PKK aileye dinamit koyuyor!

HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturan annelerin davasının haklı olduğunu belirten Mine Beyaz, şunları dile getirdi: “Terör örgütü PKK her aileden bir çocuğu alıp gittiği zaman o ailenin temeline de dinamit koyuyor. Koskoca aile parçalanıyor. Kimse evladının dağa gitmesini istemiyor. Orada zorlama var. Ama artık o korku bitmiş ki aileler, HDP önünde yavruları için direnebiliyor. Tabi ki aileler çocuklarına sahip çıkmalı, bilinçlendirmeli. Çünkü şu anda HDP millete hizmet adına açtığı birçok tesisi kendi arka bahçesi olarak kullanıyor. Dağa kaçırılan her çocuk bizim çocuğumuz, onlar ülkemizin yarınları. Bu çocukların dağa çıkmasını engellemek sadece o annelerin, devletin yada STK’ların işi değil. Bütün Türkiye’nin görevidir.”

Mücadele cesaret verdi

Beyaz, şöyle devam etti: “Diyarbakır’daki eylem ilerleyen zamanlarda kandırılmaya elverişli çocukların oranının düşmesi için büyük bir olay. Anneler çok önemli bir iş yapıyor. Her kesimden sonuna kadar destek verilmeli. Türkiye’nin terörle mücadelesi de bu eylemlere en büyük etkendir. Türkiye teröristlerin inlerine girdikçe analarımız cesaretlendi. Ayrıca, Diyarbakır’da FETÖ unsuru da vardı. Bu ortadan kalkınca bölge özüne dönmeye başladı. İnsanların özgüveni yerine geldi. Anaların sözlerine, acılarına kulak verilmeli. O çocuklarda ana kuzusu.”

HDP’nin her şeyi denetlenmeli

HDP’nin sözde hizmet için açtığı tesislerin denetlenmesi konusunda çağrıda bulunan Beyaz, sözlerini şöyle tamamladı: “HDP’nin arka bahçesi olarak kullanılan tesislerin kapatılması gerekiyor. Ayrıca, gençlerin, ailelerin ve çocukların HDP’nin sözde hizmet için açmış olduğu tesislere gitmek yerine devletin açmış olduğu gençlik merkezlerine gitmeleri için çaba sarf ediyoruz. Bu çocukların yanlış yönlendirilmesine de müsaade etmeyiz” ifadelerini kullandı.