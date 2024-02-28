  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'deki il sayısı 100'e mi çıkacak? İşte il olması beklenen ilçeler

AK Partili adayın seçim aracı küle döndü! Valilikten açıklama geldi

Turgut Altınok'tan Ankaralılara müjde: Yüzde 50 indirim yapacağız

Sosyal medya bu anları konuşuyor! Türk CANİK silahı ile İran İHA'sı vuruldu

Elon Musk'ın rafa kaldırdığı çılgın projede olay gelişme! Türk şirket yapma kararı aldı

CHP’de istifa furyası devam ediyor! 8 meclis üyesi aday daha istifa etti

Devletin gizli anayasası "Kırmızı Kitap" güncelleniyor

Darbenin medya ayağı iş başında! Kimisi kör kaldı, kimisi paşasını aklamak için uğraştı

CHP’li Battal İlgezdi'den vatandaşa küfür! Hadsiz şerefsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız
Ekonomi AK Partili Milletvekili Türkiye'ye müthiş haberi verdi: Doğalgaz altyapı projesi! Onay çıktı
Ekonomi

AK Partili Milletvekili Türkiye'ye müthiş haberi verdi: Doğalgaz altyapı projesi! Onay çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-28 19:38:00 - 2024-02-28 19:41:32
AK Partili Milletvekili Türkiye'ye müthiş haberi verdi: Doğalgaz altyapı projesi! Onay çıktı

Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken müthiş bir müjde geldi. Yapılan yeni proje: Çat ve Kavak kasabaları, uzun süredir beklenen doğalgaz altyapı projelerinin onayını aldı.

Bu önemli gelişmeyi, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan duyurdu. Yapılan yoğun çalışmaların ardından, projeler nihayet Kapadokya Alan Komisyonu tarafından 28.02.2024 tarihinde onaylandı.

Çat ve Kavak beldelerinin sakinleri için büyük önem taşıyan bu haber, yerel kalkınma ve yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük bir adım olarak görülüyor. Emre Çalışkan'ın açıklamasında, projenin bölge halkına hayırlı olması temennisi yer aldı.

Emre Çalışkan;

''Kapadokya Alan Komisyonu‘nun 28.02.2024 tarihli kararı ile uygun bulunarak; Çat ve Kavak Beldeleri Doğalgaz Altyapı projeleri onaylanmıştır. Çat ve Kavak’lı hemşehrilerimize hayırlı olsun. Şehrimizin her bir köşesine değer katacak projeleri hayata geçirmek, milletimize daha iyi hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.'' dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23