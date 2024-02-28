AK Partili Milletvekili Türkiye'ye müthiş haberi verdi: Doğalgaz altyapı projesi! Onay çıktı

Bu önemli gelişmeyi, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan duyurdu. Yapılan yoğun çalışmaların ardından, projeler nihayet Kapadokya Alan Komisyonu tarafından 28.02.2024 tarihinde onaylandı.

Çat ve Kavak beldelerinin sakinleri için büyük önem taşıyan bu haber, yerel kalkınma ve yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük bir adım olarak görülüyor. Emre Çalışkan'ın açıklamasında, projenin bölge halkına hayırlı olması temennisi yer aldı.

Emre Çalışkan;

''Kapadokya Alan Komisyonu‘nun 28.02.2024 tarihli kararı ile uygun bulunarak; Çat ve Kavak Beldeleri Doğalgaz Altyapı projeleri onaylanmıştır. Çat ve Kavak’lı hemşehrilerimize hayırlı olsun. Şehrimizin her bir köşesine değer katacak projeleri hayata geçirmek, milletimize daha iyi hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.'' dedi.



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