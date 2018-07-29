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AK Partili milletvekili kalp krizi geçirdi
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, kalp krizi geçirdi.
29 Temmuz 2018 Pazar 20:48
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 20:48
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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