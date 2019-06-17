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AK Partili Metiner Yıldırım-İmamoğlu düellosunu değerlendirdi! Format kötü, moderatör taraflı ve yetersizdi

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında dün gerçekleştirilen programa dair ilginç değerlendirmelerde bulundu. Programın moderatörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya’nın taraflı ve donanımsız olduğunu belirten Metiner, “Binali Bey’e karşı zaman zaman saygı sınırlarını aştı, hadsizlikte bulundu.” dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:55
AK Partili Metiner Yıldırım-İmamoğlu düellosunu değerlendirdi! Format kötü, moderatör taraflı ve yetersizdi

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ile CHP Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki tartışmayı AK Parti eski İstanbul Milletvekili ve gazeteci Mehmet Metiner, yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

İsmail Küçükkaya hadsizlikte bulundu”

CHP adayı İmamoğlu’nun yayın sırasında İBB’nin zarar ettiğini, elinde tuttuğu sözde Sayıştay raporuyla Moderatör İsmail Küçükkaya’nın, Binali Yıldırım’ı köşeye sıkıştırmaya çalıştığı anlara ilişkin yorum yapan Mehmet Metiner, “Binali Bey’e karşı zaman zaman saygı sınırlarını aştı, hadsizlikte bulundu. Atıfta bulunduğu Sayıştay raporunu okumadığını söyledi. CHP adayı kendisini azarladığı halde sesini çıkarmadı. Binali Bey konuşurken araya girmekten kaçınmadı. ‘İki seçim kaybettiniz. Bunun sebepleri üzerinde düşündünüz mü?’ türünden konuyla ilgili olmayan saygıyla bağdaşmayan sorular sordu.” şeklinde konuştu.

“Yıldırım, CHP adayının yalanlarını bir bir anlattı”

Moderatörlük yapan İsmail Küçükkaya’nın saygısız tutumlarına rağmen Cumhur İttifakı’ın İstanbul Adayı Binali Yıldırım’ın kalitesi, nezaketi ve donanımıyla göz doldurduğunu söyleyen Mehmet Metiner, şunları söyledi:

“CHP adayının hem yalanlarını açığa vurdu hem de İstanbul için yapacaklarını bir bir anlattı. CHP adayı geldiği Beylikdüzü’nden bahsetmedi nedense. Çünkü orada bir başarı hikayesi yoktu. 37 proje vaad etmişti lakin ancak iki tanesini gerçekleştirmişti. İstanbul için vaad ettiklerini nasıl gerçekleştireceğine bu durumda nasıl inanılabilir ki!”

“CHP adayı yalandan medet umdu”

Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın “sahici ve doğal bir adam” olduğuna dikkat çeken Mehmet Metiner, “Ötekisi ise sahte. Plastik. Gülerken/gülümserken bile yapmacık, maskeli. Anında yüzünü değiştirebiliyor. Binali bey tek yüzlü. CHP adayı çok yüzlü. Vaat ve kandırmaca siyasetini marifet bilen CHP adayı yalandan medet umarken Binali bey riyasız ve yalansız bir siyasetin sahibi olduğunu gösterdi.” şeklinde konuştu.

“Kalite ile kalitesizlik, gerçek ile yalan karşı karşıya geldi”

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biri ehliyetin ve liyakatin timsali öbürü ise işbilmezliğin ve çapsızlığın… Kalite ile kalitesizlik, gerçek ile yalan, sahicilik ile sahtecilik karşı karşıya geldi. Eminim ki kararsız seçmen ikisi arasındaki farkı gördü. Devletin valisine “İt!” dediğini inkar edecek kadar yalandan ve çarpıtmadan medet uman CHP adayının yüzündeki boyalar döküldü. CHP adayının kimin projesi olduğu görüldü. İnanıyorum ki 23 Haziran’da bu farkındalık sandığa yansıyacaktır. Hayırlı oldu. Güneşin farkı ortaya çıktığında anlaşılır. Şimdiden Binali Bey’in başkanlığı hayırlı olsun diyorum.”

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:55
  1. Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner
  2. Binali Yıldırım
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. ismail küçükkaya

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