AK Partili Metin Külünk'ten flaş çıkış! Hay ağzına sağlık
AK Partili Metin Külünk, "Yoksulların, zenginlerin servetlerindeki haklarını alacak adil bir küresel yönetim olmazsa olmazdır" dedi.
AK Partili Metin Külünk, "Yoksulların, zenginlerin servetlerindeki haklarını alacak adil bir küresel yönetim olmazsa olmazdır" dedi.
Külünk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoksulluk insanın insanlığın düşmanıdır. Yoksulluktan kurtulmak ve gelir dağılımında adaletin esas olduğu bir eko sistemi hep birlikte inşa etmek, yoksulların, zenginlerin mallarındaki/servetlerindeki haklarını alacak adil bir küresel yönetim olmazsa olmazdır." ifadesini kullandı.