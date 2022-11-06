  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Partili Metin Külünk'ten flaş çıkış! Hay ağzına sağlık
Siyaset

AK Partili Metin Külünk'ten flaş çıkış! Hay ağzına sağlık

AK Partili Metin Külünk, "Yoksulların, zenginlerin servetlerindeki haklarını alacak adil bir küresel yönetim olmazsa olmazdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 13:17:00 -
AK Partili Metin Külünk'ten flaş çıkış! Hay ağzına sağlık

AK Partili Metin Külünk, "Yoksulların, zenginlerin servetlerindeki haklarını alacak adil bir küresel yönetim olmazsa olmazdır" dedi. 

Külünk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoksulluk insanın insanlığın düşmanıdır. Yoksulluktan kurtulmak ve gelir dağılımında adaletin esas olduğu bir eko sistemi hep birlikte inşa etmek, yoksulların, zenginlerin mallarındaki/servetlerindeki haklarını alacak adil bir küresel yönetim olmazsa olmazdır." ifadesini kullandı. 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23