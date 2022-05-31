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Siyaset AK Partili Mehmet Özhaseki’den CHP’ye uyarı
Siyaset

AK Partili Mehmet Özhaseki’den CHP’ye uyarı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “CHP’li belediye başkanları lütfen vatandaşa hizmet etmeyi düşünün. Siyasi şovlarla bu tür ahlaksız tavırlarla gündem olmanın kimseye faydası yok!” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 15:52:00 -
AK Partili Mehmet Özhaseki’den CHP’ye uyarı

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı kınadı.

Mehmet Özhaseki, “CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kadın meclis üyemize yönelik ahlaksız ve çirkin ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı sadece meclis üyemize değil; kadın varlığına ve onuruna yapılmıştır. Vicdan sahibi herkesi tepki göstermeye davet ediyorum. CHP’li belediye başkanları lütfen vatandaşa hizmet etmeyi düşünün. Siyasi şovlarla bu tür ahlaksız tavırlarla gündem olmanın kimseye faydası yok!” dedi.

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