AK Partili Mehmet Metiner: Kılıçdaroğlu CHP’si bir ABD projesidir

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

PKK/KCK’nın sözde eş başkanı Bese Hozat ile PKK’nın elebaşlarından Duran Kalkan tarafından CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na destek açıklaması üzerine CHP kanadından herhangi bir tepki gösterilmiyor. Kandil’den CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na verdiği destekle ilgili yeniakit.com.tr’ye konuşan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, “Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’nin İstanbul adayı İmamoğlu’nun PKK terör örgütüne ‘siz bebek katilisiniz, sizin desteğinize ihtiyacımız yok.’ şeklinde bir tepki göstermesi mümkün değildir.” dedi.

“Erdoğan düşmanlığında birleştiler”

PKK’dan CHP’ye gelen destek mesajlarına yönelik CHP’li yöneticileri eleştiren Mehmet Metiner, “Ne Kemal Bey ne de onun İstanbul adayı PKK’yı doğrudan karşısına alabilir. Hele İstanbul adayının PKK terör örgütüne böyle bir cevap vermesi mümkün değil. Zira bunu dediği andan itibaren HDP’li Kürtlerden oy alamayacağını bilir. Bunun sırf seçilmek için bir mecburiyet olarak görüldüğü kanaatinde değilim. Yani oy için yapılan bir mecburiyetten çok onları Erdoğan düşmanlığında bir araya getiren güç odaklarının siyasetine bakmak lazım.”

“Hepsinin iplerini üst akıl elinde tutuyor”

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP’ye yönelik PKK eleştirisini şöyle sürdürdü:



“Ortada bir mecburiyet var. Ama bu mecburiyet sadece oy almaya yönelik bir mecburiyet değil. Hepsinin iplerini elinde tutan üst aklın dayattığı bir mecburiyettir bu. PKK’nın iplerini elinde tutan güç, Kılıçdaroğlu’nun ve adayının da siyasetini belirliyor. O üst aklın emrindeki güçlerin Kemal beyin ve adayının arkasında hizalanmaları bu yüzden.”

“İstanbul adayından PKK terör örgütüne tepki beklemek boşuna”

PKK ve FETÖ desteğine karşı suskunluğunu koruyan Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklenen Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:



“Kılıçdaroğlu CHP’si bir ABD projesidir. PKK ise ABD’nin emrindeki bir piyondur. Ortak düşmanları Erdoğan’dır. O yüzden kendilerine biçilen rolü oynuyorlar. Kemal beyden ve İstanbul adayından ABD emperyalizmine eleştiri beklemek de, PKK terör örgütünün destek açıklamasına tepki beklemek de boşunadır.”

Teröristbaşı Kalkan’dan CHP’ye çağrı gelmişti!

Terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, 31 Mart seçimleri sonrasında CHP yönetimine Kandil'den mesaj göndererek, CHP’nin birçok belediyeyi HDP desteği ile kazandığını söyleyerek “İttifakı bir adım öteye taşıyın” çağrısında bulunmuştu. Terör örgütünün yayın organına konuşan PKK elebaşı Kalkan, yenilenen İstanbul seçimlerine ilişkin CHP-HDP ittifakının devam etmesi çağrısında bulunurken, CHP'nin bu sonuçları HDP'nin gücü/desteği ile aldığını ve sorumluluğunu bilmesi gerektiğini ifade etmişti. Teröristbaşı "HDP ve CHP'nin ittifakı daha fazla geliştirip alternatif yönetim örgütlemesi gerekir. HDP, CHP'de dahil tüm güçleri birleştirmeli ve Tayyip Erdoğan yönetiminin istifasını istemeli" demişti.

Bir başka teröristbaşı Bese Hozat’tan da İmamoğlu’na destek açıklaması yapılmıştı

PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden Bese Hozat (Hülya Oran), "23 Haziran’da İstanbul’da Kürt’ler AKP-MHP faşist blokuna karşı kim çıkacaksa, bu İmamoğluysa İmamoğlu’na, destek verecektir" açıklamasında bulunmuştu.