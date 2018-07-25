AK Partili Mahir Ünal'dan Meral Akşener açıklaması!

Ünal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, olağanüstü kurultayda aday olmama kararına ilişkin, şu görüşlere yer verdi:

"Aslında İYİ Parti, Meral Akşenir'in çağrısı ile kongreye gidiyor. 18 Ağustos'ta AK Parti'nin kongresi var, bir de CHP şu anda kurultay tartışmaları yapıyor. Konuştuğumuz her şeye bu üç kongre süreci üzerinden bakarsanız fotoğraf aslında son derece net. AK Parti kendi içerisinde son derece uyumlu, son derece disiplinli ve istikrarlı bir şekilde yoluna devam bir parti. Bir tarafta yeni kurulmuş, seçime girmiş, seçimde bir ittifak oluşturmuş ve seçimden sonra ittifakı dağılmış bir parti. Biz yaklaşık 26 kamp yaptık. Bizim kamplarımız birlik, beraberlik ve istişare kamplarıdır. Daha ilk kampında kongre kararı almış, kongreye giden bir parti var. Bir tarafta da değişim şart diyen bir genel başkan ama kendisi dışındakilerin değişmesini söyleyen ve koltuğuna yapışmış, adeta, kendi partisinin içerisindeki siyasi meseleleri Türkiye gündemini rehin alarak örten bir genel başkan var. Şimdi bu partilerden hangisine güvenliğinizi, iradenizi, ülkenin geleceğini, çocuklarınızın geleceğini emanet edersiniz?"