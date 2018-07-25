0553 313 94 23

AK Partili Mahir Ünal'dan Meral Akşener açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'inparti kurultayında yeniden genel başkan adayı olmayacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:26
AK Partili Mahir Ünal'dan Meral Akşener açıklaması!

Ünal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, olağanüstü kurultayda aday olmama kararına ilişkin, şu görüşlere yer verdi:  

"Aslında İYİ Parti, Meral Akşenir'in çağrısı ile kongreye gidiyor. 18 Ağustos'ta AK Parti'nin kongresi var, bir de CHP şu anda kurultay tartışmaları yapıyor. Konuştuğumuz her şeye bu üç kongre süreci üzerinden bakarsanız fotoğraf aslında son derece net. AK Parti kendi içerisinde son derece uyumlu, son derece disiplinli ve istikrarlı bir şekilde yoluna devam bir parti. Bir tarafta yeni kurulmuş, seçime girmiş, seçimde bir ittifak oluşturmuş ve seçimden sonra ittifakı dağılmış bir parti. Biz yaklaşık 26 kamp yaptık. Bizim kamplarımız birlik, beraberlik ve istişare kamplarıdır. Daha ilk kampında kongre kararı almış, kongreye giden bir parti var. Bir tarafta da değişim şart diyen bir genel başkan ama kendisi dışındakilerin değişmesini söyleyen ve koltuğuna yapışmış, adeta, kendi partisinin içerisindeki siyasi meseleleri Türkiye gündemini rehin alarak örten bir genel başkan var. Şimdi bu partilerden hangisine güvenliğinizi, iradenizi, ülkenin geleceğini, çocuklarınızın geleceğini emanet edersiniz?"

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:26
  1. Meral Akşener
  2. Mahir Ünal
  3. İYİ Parti
  4. AK Parti
  5. Açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sütlüce'de çöken binanın çevresindeki 7 bina daha mühürlendi!
    1. Sütlüce'de çöken binanın çevresindeki..
    2. Musk ismine yasak geldi!
    3. Avrupa Birliği'nden Türkiye'deki..
    4. Hayvan barınağında skandal! Açlıktan..
    5. Bedelli askerlik teklifinde değişiklik..
    6. Bakanlıktan pasaport açıklaması!..
    7. Apple MacBook Pro sorununu kabul etti!
    8. ABD'li Brunson hakkında flaş karar! Ev..
    9. Diş beyazlatmanın zararı var mıdır?
    10. Meteorolojiden İstanbul'un için dolu..
    11. AK Parti'de 3 il başkanlığına atama!
    12. Meteorolojiden İstanbul'un 8 ilçesi..
    13. Mahir Ünal: Siyasetin gündemini..
    14. Mustafa Varank'tan çelik üreticilerine..
    15. Büyük tehlike! Kızlı erkekli ormanda..
    16. ABD'li rahip Brunson hakkında flaş karar
    17. Güneş çarpmasına neler iyi gelir?
    18. Sponsorlar devreye girdi! Ronaldo'dan..
    19. Adnan Oktar örgütü tutuklularına..
    20. Kızılırmak'ta kaybolan gençten acı..
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!