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Siyaset AK Partili Mahir Ünal’dan kötü haber
Siyaset

AK Partili Mahir Ünal’dan kötü haber

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Covid-19 testimin pozitif çıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 15:18:00 -
AK Partili Mahir Ünal’dan kötü haber

YENİ AKİT  ANKARA

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Covid-19 testimin pozitif çıktığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, “Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık. 7 günlük karantina sürecim sonrası tüm dostlarla yeniden bir araya gelmek ümidiyle, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

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