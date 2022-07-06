AK Partili Mahir Ünal’dan kötü haber
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Covid-19 testimin pozitif çıktığını söyledi.
YENİ AKİT ANKARA
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Covid-19 testimin pozitif çıktığını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, “Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık. 7 günlük karantina sürecim sonrası tüm dostlarla yeniden bir araya gelmek ümidiyle, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.