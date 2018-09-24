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AK Partili Mahir Ünal'dan CHP'ye taktik verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, CHP'ye iktidar için milleti aşkla sevmesi gerektiğini söyledi. Mahir Ünal, "Bu milletin gönlüne girmeden iktidar olunmaz" diye konuştu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 19:45
AK Partili Mahir Ünal'dan CHP'ye taktik verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'nin iktidar olamadığını ve kendilerine "nasıl olacağız" diye sorduklarını söyledi. İşte Ünal'ın CHP'ye verdiği iktidar tüyosu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinin açılış törenine katıldı. Törende kalabalığa hitap eden Ünal, darbelerle iktidara gelme döneminin kapandığını, CHP' iktidara gelmek istiyorsa milleti aşkla sevmesi gerektiğini ifade etti.

Mahir Ünal, konuşmasında CHP'lilere bir formül sunmak istediğini belirterek, şöyle dedi:

"CHP iktidar olamıyor ve nasıl olacağız diye soruyorlar. İktidar olmanın bir tek yolu var. Milletin gönlünde iktidar olursanız bu millet sizi iktidara getirir. Artık milletin gönlünde iktidar olmadan darbeyle, muhtırayla iktidara gelme dönemi kapanmıştır. O yüzden CHP'nin yapacağı tek bir şey var. Bu milleti aşkla sevecek. Bu milletin değerlerine, inancına, kültürüne, tarihine, medeniyetine aşkla bağlanacak. Bakın o zaman bu millet sizi nasıl iktidar yapıyor. Bu milletin gönlüne girmeden iktidar olmanın başka yolu yok.

Ünal konuşmasının ardından açılışını yaptığı merkezde gençlerle bir süre langırt oynadı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 19:45
  1. CHP
  2. Kahramanmaraş
  3. Mahir Ünal

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