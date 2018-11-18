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AK Partili Lütfi Elvan: Dünya çapında uygulamalarımız var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, sadece merkezi yönetimde değil, yerel yönetimlerde de çok önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "Sadece Türkiye çapında da değil, dünya çapında çok önemli uygulamalarımız var." dedi.

18 Kasım 2018 Pazar 23:26
AK Partili Lütfi Elvan: Dünya çapında uygulamalarımız var

AK Parti İl Başkanlığınca Atatürk Spor Salonu'nda yerel seçimlere yönelik yapılan temayül yoklamasına katılmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, beraberinde AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ve Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı makamında ziyaret etti.

Elvan, ziyarette yaptığı konuşmada, teknolojinin son imkanlarını kullanarak temayül yoklamasını gerçekleştirdiklerini belirterek çalışmayı huzur ve güven içerisinde tamamlamayı başardıklarını söyledi.

Ordu'nun tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve turizm potansiyeli ile her zaman ön plana çıktığını anlatan Elvan, kentin 100 kilometrelik kıyı şeridi olduğunu, bunun 60 kilometrelik kesiminin ise kumsallardan oluştuğunu aktardı.

'Ordu'da AK Parti destan yazacak'

Ordu'da hem doğayı korumak hem de turizmi canlandırmanın en büyük hedefler arasında olacağına vurgu yapan Elvan, şöyle konuştu:

"Son 16 yılda Ordu'ya çok önemli yatırımlar yapıldı. Bir taraftan merkezi yönetimin bakanlıkların yapmış olduğu yatırımlarla, bir taraftan da yerel yönetimler belediyelerimizin yaptığı yatırımlarla gerçekten Ordu'da neler yapılabileceğini tüm Ordulu hemşehrilerimize, arkadaşlarımız ve hükümetimiz gösterdi. Bu açıdan Ordu'nun potansiyelleri daha ön plana çıkmış oldu. İnşallah 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle birlikte yine Ordu ilinde yerel yönetimlerle AK Parti bir destan yazacak, bu başarısına başarı katacaktır."

'Dünya çapında çok önemli uygulamalarımız var'

Elvan, yola çıkarken her zaman projeler ortaya koyduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Dolayısıyla yapacaklarımızı tüm vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Bu açıdan baktığımızda Ordu için hazırız. Tüm teşkilatlarımızla Allah'ın izniyle inşallah Ordumuza hizmet edebilecek AK belediyecilik anlayışını tekrar şahlandırarak 31 Mart seçimleri sonrası devam etmeyi hep birlikte hedefliyoruz. Sadece merkezi yönetimde değil, yerel yönetimlerde de çok önemli başarılar elde ettik. Sadece Türkiye çapında da değil, dünya çapında çok önemli uygulamalarımız var. Yerelde belediyeciliği gerçekten mükemmel bir şekilde yapan belediyelerimiz var. Bu konuda da oldukça deneyimli bir partiyiz. Ne yapacağımızı ve neleri gerçekleştireceğimizi iyi bilen bir partiyiz."

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Tekintaş ise Elvan ve beraberindekileri belediyede ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tekintaş, ziyaretin anısına Elvan'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 23:26
  1. Sivas
  2. Ordu
  3. Ankara
  4. Lütfi Elvan
  5. AK Parti

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