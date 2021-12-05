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Ekonomi AK Partili kurmaylar Erdoğan'a görüş bildirdi: İşte asgari ücret için düşünülen rakam!
Ekonomi

AK Partili kurmaylar Erdoğan'a görüş bildirdi: İşte asgari ücret için düşünülen rakam!

Milyonların beklediği 2022 asgari ücreti konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, parti yöneticilerinin görüşlerini aldı. Toplantıda, asgari ücretin 4 bin TL'nin altında olmaması yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 07:21:00 -
AK Partili kurmaylar Erdoğan'a görüş bildirdi: İşte asgari ücret için düşünülen rakam!

AK Parti’nin hafta içi yapılan son MYK toplantısında, yeni asgari ücret çalışmaları konusunda da değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MYK üyelerine tek tek söz vererek, asgari ücretteki artışın ne olması gerektiğini sorduğu öğrenildi. MYK üyelerinin büyük bölümü, asgari ücretin 4 bin liranın altında düşmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, net rakamın 4 bin lira olması durumunda bir işçinin işverene maliyetinin 6 bin 500 liraya çıkacağını anlattı. Bunun üzerine bazı parti yöneticileri, maliyet artışı nedeniyle işten çıkarmalar olabileceği endişesini dile getirdi.

Özellikle 10 kişiden az işçi çalıştıran küçük işletmelerde maliyetin düşürülmesi için vergi ve prim desteği sağlanması formülü üzerinde duruldu. Erdoğan, bir rakam zikretmedi. Ancak dar gelirlileri rahatlatacak, hayat şartlarını iyileştirecek bir rakamın ortaya çıkacağını kaydetti.

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