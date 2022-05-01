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Siyaset AK Partili Kezban Karababa hayatını kaybetti
Siyaset

AK Partili Kezban Karababa hayatını kaybetti

AK Parti Didim İlçe Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi 25 yaşındaki Kezban Karababa hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 15:48:00 -
AK Partili Kezban Karababa hayatını kaybetti

Olay, Aydın'ın Didim ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Didim İlçe Gençlik Kolları yönetiminde yer alan 25 yaşındaki Kezban Karababa, abisi tarafından evde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karababa, daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Karababa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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