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AK Parti’li Kayatürk’ün seçim çalışması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diş İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, seçim takviminin başlamasıyla Van’da gece gündüz durmadan çalışmalar yürüterek, gittiği her yerde miting havasında geçen büyük halk kitlelerine hitap ediyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:35
AK Parti’li Kayatürk’ün seçim çalışması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diş İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, seçim takviminin başlamasıyla Van’da gece gündüz durmadan çalışmalar yürüterek, gittiği her yerde miting havasında geçen büyük halk kitlelerine hitap ediyor.


AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve AK Parti 24. Dönem Milletvekili Mustafa Bilici ile birlikte AK Parti Muradiye İlçe Belediye Başkan Adayı Kemal Polat’a destek için ilçeye giden Kayatürk, adeta bakanlar gibi karşılandı. Her katıldığı seçim çalışması miting havasında geçen Kayaürk, konuşmasına kendisini Muradiye halkı ile buluşturan Allah’a şükür ederek başladı. Kayatürk, “Rabbime, sizleri bizlerle buluşturduğu için binlerce kez şükrediyorum, hamd ediyorum. Bugün sizlerle de burada görüştük. İnşallah yarın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan Van’a geldiğinde, çok daha büyük bir kucaklaşma ile buluşacağız. Hepinizi davet ediyorum. Bu soğuk havada alanı hınca hınç doldurduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum” dedi.


AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı’nın yaptığı konuşmaya da değinen Kayatürk, “Değerli Muradiyeli hemşehrilerim, az önce ilçe başkanımızı dinlediniz. Belediye başkan adayımızı dinlediniz. Değerli milletvekili arkadaşlarımızı dinlediniz. Burada ben özellikle belediye başkan adayımızın bütün projelerini çok büyük bir gıpta içerisinde dinledik. Çok güzel hazırlanmış. Şunu çok iyi bilmeniz lazım. Ben buralıyım, 24. Dönem Milletvekili arkadaşımız Mustafa Bilici Bey de buranın evladı. Biz buranın insanlarıyız. Sizlere hizmet etmek istiyoruz. Bugün aramızda olan değerli milletvekilimiz Abdulahat Arvas da hizmet etmek istiyor. Yalnız değerli arkadaşlar, hizmette bir şey eksik kalıyor. O da nedir biliyor musunuz? Muradiye’de AK Parti belediyeciliğinin eli değmedikçe kalkınamıyor, dolayısıyla desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Alanı dolduran kalabalığın uzun süre tezahüratta bulunduğu AK Parti Diş İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Burhan Bayatürk ve beraberinde bulunan Arvas, Bilici ile AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı ve Belediye Başkan Adayı Kemal Polat, ilçe merkezinde vatandaşlara el ilanı dağıtarak yarın saat 13.00’te Van Beşyol Meydanı’nda düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı mitinge davet ettiler.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:35
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