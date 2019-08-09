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AK Parti’li Kartal, hemşehrileriyle kucaklaştı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesiyle memleketi Van’a gelerek hemşehrileriyle kucaklaşmaya başladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:34
AK Parti’li Kartal, hemşehrileriyle kucaklaştı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesiyle memleketi Van’a gelerek hemşehrileriyle kucaklaşmaya başladı.


Ankara’daki çalışmalarının yanı sıra kendisini ziyarete gelen hemşehrileriyle yakından ilgilenen Kartal, meclisin tatile girmesiyle seçim bölgesi Van’a geldi. Van’da çeşitli programlar çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek hasret gideren Kartal, 7’den 70 herkesle ilgilenerek, yanına gelenlerin talebini dinleyerek yardımcı olmaya çalışıyor.


Kartal, Van’daki bazı kamu kurum ve kuruluşlarını da ziyaret ederek, bilgiler alıyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:34
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