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Siyaset AK Partili Karahocagil: Cumhurbaşkanına düşmanlık onu seçen halka düşmanlıktır
Siyaset

AK Partili Karahocagil: Cumhurbaşkanına düşmanlık onu seçen halka düşmanlıktır

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Cumhurbaşkanına yönelik iftiralara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 20:31:00 -
AK Partili Karahocagil: Cumhurbaşkanına düşmanlık onu seçen halka düşmanlıktır

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Karahocagil, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun yaptığı siyaset 1960 yılındaki darbeden pek de farklı değil. Düşmanı dışarıda aramaya gerek yok, işte karşımızda Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanına düşmanlık, onu seçen, ona oy veren Türk halkına düşmanlıktır. Ülkesinin kuyusunu kazmaya çalışan, yabancı devletlere ülkesini şikayet eden ve uydurma laflar ile kaosa sebebiyet vermeye çalışarak ülkesine, milletine kötülük yapan biri nasıl bir siyasi partinin başkanı olabilir? Bizler AK Parti olarak muhalefetin bu aslı astarı olmayan söylemlerini dikkate almadan Erdoğan’ın önderliğinde hedeflerimizi bir bir gerçekleştirmeye devam ediyoruz.”

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