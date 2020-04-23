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Aktüel

AK Parti'li Karaaslan: "Sofralarda olmasa da içten dualarda buluşacağız"

2020-04-23 15:37:08 -
AK Parti'li Karaaslan: "Sofralarda olmasa da içten dualarda buluşacağız"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sahur ve iftarlarda bereketli sofralar etrafında milletimizle bir araya gelemeyecek olsak da birlik ve beraberlik duygusunu hep hissedeceğiz, içten dualarda buluşacağız." ifadesini kullandı.

Karaaslan, ramazan ayının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, mübarek üç ayların sonuncusu, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan-ı Şerif'te rahmet, bereket ve mağfiret mevsiminin kuşatıcılığına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

On bir ayın sultanı ramazanın paylaşma duygusuyla ve kardeşlik bilinciyle insanın yenilenmesine vesile bir dönem olduğuna işaret eden Karaaslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gönülden paylaşma ayı olan ramazanda birbirimize karşı sorumluluklarımızı gözden geçirmeli, ihtiyaç sahibi insanlara elimizi uzatmalı, cömertlikle gönüllerimizi açmalıyız. Rabb'imizin bizlere bahşettiği nimetleri ramazanda da ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalı, tek bir kişinin dahi kendisini mahzun ve garip hissetmemesini sağlamalıyız. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedi azaptan kurtuluş olarak nitelendirilen ramazan ayını bu yıl ilk defa, camilerimizden uzakta olmanın verdiği mahzunlukla yaşayacağız. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle sahur ve iftarlarda bereketli sofralar etrafında milletimizle bir araya gelemeyecek olsak da birlik ve beraberlik duygusunu hep hissedeceğiz, içten dualarda buluşacağız."

Küresel salgın nedeniyle insanlığın içinden geçtiği bu zor dönemde idrak edilecek mübarek ramazan ayının kalplerde huzura, yeryüzünün selametine vesile olmasını dileyen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Her zorluğun ardından mutlaka kolaylığın geleceğine inanıyoruz. Ümitsizlik ve endişeye kapılmadan, inanç ve sabırla inşallah bu zorlu sınavın da üstesinden geleceğiz. Bu vesileyle mübarek Ramazan-ı Şerif’i hakkıyla idrak edenlerden olmamız duasıyla ramazanın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Yüce Rabb'imizden sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, büyüklerimizle yeniden bir araya gelerek huzur ile geçireceğimiz bir bayrama kavuşmamızı niyaz ediyorum."



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