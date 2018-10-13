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AK Partili Jülide Sarıeroğlu'ndan anlamlı ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'daki bazı hastaları ziyaret etti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:31
AK Partili Jülide Sarıeroğlu'ndan anlamlı ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'daki bazı hastanelere ziyarette bulundu.

İlk olarak Çukurova Devlet Hastanesine gelen Sarıeroğlu, acil servisteki hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi ve Adana Şehir Hastanesi acil servislerini ziyaret eden Sarıeroğlu, tedavi görenler ve yakınlarıyla sohbet etti, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Sarıeroğlu, ayrıca ziyaretleri sırasında hastane görevlilerinden bilgi aldı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:31
  1. Jülide Sarıeroğlu
  2. ukurova Devlet Hastanesi
  3. Seyhan Devlet Hastanesi ve Adana Şehir Hastanesi

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