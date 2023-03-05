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Siyaset AK Partili ismin acı günü
Siyaset

AK Partili ismin acı günü

AK Parti MKYK Üyesi, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun ablası Necla Ergün vefat etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 16:17:00 -
AK Partili ismin acı günü

AK Parti MKYK Üyesi, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve bir süre önce kanser hastalığına yakalanan ablası Necla Ergün, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hastalığa yenik düşerek vefat etti.

Ergün için, Çaylı Mahallesi Ağalar mezarlığında öğle namazı sonrası cenaze namazının kılınacağı, ardından cenazenin toprağa verileceği bildirildi.

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