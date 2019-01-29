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AK Partili ismi bıçaklamıştı... Serbest bırakıldı!

Adana'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'yi bıçakla yaralayan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29 Ocak 2019 Salı 15:09
AK Partili ismi bıçaklamıştı... Serbest bırakıldı!

AK Parti Seyhan Belediye Başkanı adayı Fikret Yeni'yi, 25 Ocak'ta partisince bir restoranda düzenlenen toplantıda bıçakla yaraladıktan bir gün sonra Mersin Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim olan şüpheli M.A'nın, Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Serbest bırakıldı

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı da olan Yeni, partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantı sırasında yanına gelen M.A. tarafından bıçaklanmıştı.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Şüpheli M.A, olaydan bir gün sonra Mersin Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:09
  1. Mersin
  2. Adana
  3. AK Parti Seyhan Belediye Başkanı adayı Fikret Yeni
  4. bıçaklama

YORUM YAZ

  • turkturk51 dk önce
    SIMID BE O HAKIMI BICAKLASAM BENI ADLI KONTROL SARTIYLA SALARLARMI YOKSA HAKIM FETOCU LIK OLDUGU ICIN BENI ICERI ATARLARMI DENEMESI BEDAFAASLINDADA DEYMEZ BU B..;LARA
  • milletin iradesimilletin iradesi1 sa önce
    salıverin,de eksiğini tamamlasın.

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