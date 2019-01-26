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AK Partili İsmet Yılmaz, tuhaf sözleri için açıklama yaptı: Hayırlardan size de pay düşecek

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, partisinin Sivas belediye başkan adayına oy isterken söylediği, "Hilmi Bilgin'e desteğinizi bekliyorum. İnanıyorum ki Hilmi Bey'e vereceğiniz destek, yarın ruz-ı mahşerde yine sizin berat belgelerinizden biri olacaktır diye düşünüyorum." sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 23:49
AK Partili İsmet Yılmaz, tuhaf sözleri için açıklama yaptı: Hayırlardan size de pay düşecek

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, memleketi Sivas'ta partisinin belediye başkan adayı Hilmi Bilgin'e oy isterken söylediği tuhaf sözler tepki çekmişti.

İsmet Yılmaz, o sözleri için İnternethaber'e açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin çarpıtıldığını öne süren Yılmaz, "Biz emaneti ehline verin, diyoruz. O zaman doğru bir iş yapmış olursunuz. Bir hayra vesile olan onu yapmış gibidir. Bu aday halk için hizmet ettiğinde onun yapacağı hizmetlere vesile olacak, onun yapacağı hayırlardan size de pay düşecektir demek istedik. Biz belediye başkanlarını ayrım yapmaksızın halka hizmet götürsün diye seçiyoruz. Onlar hizmet götürdüğü zaman o hizmette sizler de ortak olacaksanız demek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'Onun yapacağı hayırlardan size de pay düşecek'

Hiçbir zaman halka ayrımcılık yapmadıklarını belirten Yılmaz, "Biz adayımız Hilmi Bilgin’e güveniyoruz ve yerel yönetimdeki hizmetlerin onun vesilesiyle geleceğine inanıyoruz. Ve onun yapacağı hayırlardan size de pay düşecektir diyoruz. Biz halkımızın istemediği hiçbir şeyi yapmayız" diye konuştu.

'Biz iyilikten başka bir şey düşünmeyiz'

Yılmaz, "Bir kış günü dışarıda bulunan hayvanlara bir kap yemek vermek, yoksulu doyurmak sadakadır ve mahşerde insanın karşısına yaptığı bu iyilikler gelecektir. Bunun gibi, yapılan hizmetlere, iyiliklere vesile olmanın da aynı şekilde olacağı kastedilmiştir. Biz iyilikten, güzellikten başka bir şey düşünmeyiz" açıklamasında bulundu.

Oy isterken 'berat belgeniz olacaktır' demişti

İsmet Yılmaz, memleketi Sivas'ta partisinin belediye başkan adayı Hilmi Bilgin'e oy isterken, "Hilmi Bilgin'e desteğinizi bekliyorum. İnanıyorum ki Hilmi Bey'e vereceğiniz destek, yarın ruz-ı mahşerde yine sizin berat belgelerinizden biri olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 23:49
  1. Sivas
  2. ismet yılmaz

YORUM YAZ

  • rahim çakırrahim çakır11 dk önce
    Bu adamlar ya çok şımardılar yada pasta yesinler hikayesinde onların belirlediği adam nasıl oluyorda benim cennet beratım oluyor burada samsun havzada ben yoluma taş dokun diyorum onların 3 seferdir başkan yaptıkları adam kendi köyüneikinci asfaltı dokuyor iyice koptular milletten Allah sonumuzu hayır eylesin ne diyeyim
  • YavuziiYavuzii21 dk önce
    Ak Parti'nin gelmiş geçmiş en vasıfsız ve gereksiz elemanı
  • MahiMahi25 dk önce
    Bunlar yanlış şeyler. Yaradan adına cümleler kurmak çok yanlış. Hele de bunu liyakat sahibi kişilerin yapması daha vahim. Biz cahiller böyle cümleler kullansa önemli değil.
  • misafirmisafir30 dk önce
    oy istereken dini motifleri araya sokmasanizolmaz mi beyefendi! kendini mehdi mi saniyorsun!.karsinizda olanlar da MÜSLÜMAN EVLADI..
  • İhsanİhsan37 dk önce
    Evet yolsuzluklardan da sorumluyuz onuda hatirlatsaydin bu dediğine inanırdık

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