AK Partili İsmet Yılmaz, tuhaf sözleri için açıklama yaptı: Hayırlardan size de pay düşecek

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, memleketi Sivas'ta partisinin belediye başkan adayı Hilmi Bilgin'e oy isterken söylediği tuhaf sözler tepki çekmişti.

İsmet Yılmaz, o sözleri için İnternethaber'e açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin çarpıtıldığını öne süren Yılmaz, "Biz emaneti ehline verin, diyoruz. O zaman doğru bir iş yapmış olursunuz. Bir hayra vesile olan onu yapmış gibidir. Bu aday halk için hizmet ettiğinde onun yapacağı hizmetlere vesile olacak, onun yapacağı hayırlardan size de pay düşecektir demek istedik. Biz belediye başkanlarını ayrım yapmaksızın halka hizmet götürsün diye seçiyoruz. Onlar hizmet götürdüğü zaman o hizmette sizler de ortak olacaksanız demek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'Onun yapacağı hayırlardan size de pay düşecek'

Hiçbir zaman halka ayrımcılık yapmadıklarını belirten Yılmaz, "Biz adayımız Hilmi Bilgin’e güveniyoruz ve yerel yönetimdeki hizmetlerin onun vesilesiyle geleceğine inanıyoruz. Ve onun yapacağı hayırlardan size de pay düşecektir diyoruz. Biz halkımızın istemediği hiçbir şeyi yapmayız" diye konuştu.

'Biz iyilikten başka bir şey düşünmeyiz'

Yılmaz, "Bir kış günü dışarıda bulunan hayvanlara bir kap yemek vermek, yoksulu doyurmak sadakadır ve mahşerde insanın karşısına yaptığı bu iyilikler gelecektir. Bunun gibi, yapılan hizmetlere, iyiliklere vesile olmanın da aynı şekilde olacağı kastedilmiştir. Biz iyilikten, güzellikten başka bir şey düşünmeyiz" açıklamasında bulundu.

Oy isterken 'berat belgeniz olacaktır' demişti

İsmet Yılmaz, memleketi Sivas'ta partisinin belediye başkan adayı Hilmi Bilgin'e oy isterken, "Hilmi Bilgin'e desteğinizi bekliyorum. İnanıyorum ki Hilmi Bey'e vereceğiniz destek, yarın ruz-ı mahşerde yine sizin berat belgelerinizden biri olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.