AK Partili isme yeni görev
AK Parti'li Fatih Toprak, SKM Başkanlığına getirildi.
AK Parti, 14 Mayıs’ta kurulacak sandık çalışmalarında seçimin lokomotif görevini üstlenecek seçim koordinasyon merkezleri için kolları sıvadı. Seçim koordinasyon merkezlerinin başına getirilecek isimlerde AK Parti, tecrübe ve teşkilatçılık kıstaslarına dikkat ediliyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’daki seçim çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığına AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak’ı atadı.
Muhammed Fatih Toprak (2 Temmuz 1985, Adıyaman) Avukat, Uluslararası Hukuk ve Kamu Diplomasisi Uzmanı ve siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem milletvekilidir. Haziran 2018 Türkiye genel seçimleri sonucu AK Parti Adıyaman Milletvekili seçilmiştir.
TBMM Türkiye-Avusturya Dostluk Grubu Başkanlığı’nın yanı sıra, halen AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.
Kaynak: Haber7
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