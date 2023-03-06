  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Partili isme yeni görev
Siyaset

AK Partili isme yeni görev

AK Parti'li Fatih Toprak, SKM Başkanlığına getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 15:50:00 -
AK Partili isme yeni görev

AK Parti, 14 Mayıs’ta kurulacak sandık çalışmalarında seçimin lokomotif görevini üstlenecek seçim koordinasyon merkezleri için kolları sıvadı. Seçim koordinasyon merkezlerinin başına getirilecek isimlerde AK Parti, tecrübe ve teşkilatçılık kıstaslarına dikkat ediliyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’daki seçim çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığına AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak’ı atadı.

Muhammed Fatih Toprak (2 Temmuz 1985, Adıyaman) Avukat, Uluslararası Hukuk ve Kamu Diplomasisi Uzmanı ve siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem milletvekilidir. Haziran 2018 Türkiye genel seçimleri sonucu AK Parti Adıyaman Milletvekili seçilmiştir.

TBMM Türkiye-Avusturya Dostluk Grubu Başkanlığı’nın yanı sıra, halen AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

Kaynak: Haber7
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KADEM üyesi AK Partili, Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yaktı!
KADEM üyesi AK Partili, Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yaktı!

Siyaset

KADEM üyesi AK Partili, Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yaktı!

AK Partili ismin acı günü
AK Partili ismin acı günü

Siyaset

AK Partili ismin acı günü

AK Parti duyurdu: Soruşturma başlatıldı
AK Parti duyurdu: Soruşturma başlatıldı

Gündem

AK Parti duyurdu: Soruşturma başlatıldı

Fatura AK Parti’ye çıktı! Çürük masayı yıkan onlar suçlanan Erdoğan
Fatura AK Parti’ye çıktı! Çürük masayı yıkan onlar suçlanan Erdoğan

Siyaset

Fatura AK Parti’ye çıktı! Çürük masayı yıkan onlar suçlanan Erdoğan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23