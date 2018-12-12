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AK Partili isme silahlı saldırı! Ameliyata alındı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız ağır yaralandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:26
AK Partili isme silahlı saldırı! Ameliyata alındı

Sultangazi’de iki ayrı noktada silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırılarda biri ağır 2 kişi yaralanırken, yaralananlardan birinin AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız olduğu öğrenildi

Olaylar, Sultangazi ilçesi Cebeci ve İsmetpaşa Mahallelerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce gerçekleşen bir adli olay nedeniyle AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız ve İsmetpaşa Mahallesi’nde bir tekstil atölyesinin sahibi olan Gökhan Çokdüşünür’e (33) silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Yıldız ve Çokdüşünür yaralandı. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki olayda silah seslerini duyan sokak sakinleri dışarı çıktığında Gökhan Çokdüşünür’ü yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Ağır yaralanan Çokdüşünür, vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çokdüşünür’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çokdüşünür’e saldırıyı gerçekleştiren şahsın ise koşarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

AK Parti belediye meclis üyesine saldırı

İHA'nın haberine göre, aynı saatte başka bir silahlı saldırı da Cebeci Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir inşaat ofisine düzenlenen saldırıda AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız yaralandı. Araçla gelen saldırganlar, dışarıdan ofisinde bulunan Yıldız’a ateş açtı. Ofise gelen iki kurşundan birisi Yıldız’a isabet etti. Göğsünden vurulan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu söylenen Yıldız’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırıya uğrayan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız’ın arkadaşı Cengiz Gündüz, “Şöyle bilgimiz var. Ben ofiste duruyordum. İki tane silah sesi duyduk. Ben dedim herhalde yoldan geçen birisi attı. Koşarak geldim. Kapının önünde Ahmet ağabey bir silahlı saldırıya uğramış. Kardeşi falan buradaydı. Çapa’ya kaldırmışlar. Kimin olduğunu bilmiyorlarmış tabii. Buradan vatandaş araçla geçerken, artık yaya mı araç mı onu da tam bilmiyorum ben. Ateş etmişler. İki tane kurşun atmışlar. Durumu iyiymiş. Çok şükür bir sıkıntısı yokmuş. Sağlığı yerindeymiş. Hayati tehlikesi yokmuş yani” dedi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaylarla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:26
  1. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız
  2. Silahlı saldırı
  3. İstanbul
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