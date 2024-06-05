AK Partili isimlerden flaş televizyon hamlesi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Partili vekillerin televizyonlarda daha fazla açık oturumlara katılacağını belirterek, "AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis çalışmaları hakkında bilgi vermiş. Milletvekillerinin Meclis çalışmaları hakkında daha sık bilgilendirileceğini söylemiş" diye yazdı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Partili vekillerin televizyonlarda daha fazla açık oturumlara katılacağını belirterek, "AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis çalışmaları hakkında bilgi vermiş. Milletvekillerinin Meclis çalışmaları hakkında daha sık bilgilendirileceğini söylemiş" diye yazdı.
AK Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in "Yeni nesillere yeni şeyler söylememiz lazım. Siyasete yeni aktörler kazandırmamız lazım" şeklinde sunum yaptığını kaydeden Selvi, partinin Muhafazakâr Demokrasi Okulu kuracağı bilgisini de paylaştı.