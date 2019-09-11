AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu

AK Parti eski milletvekili Orhan Miroğlu, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında çıkan mahkeme kararını yorumladı.

Habertürk'te yayınlanan Kübra Par ile Açık ve Net programına katılan Orhan Miroğlu, silahlı terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararını 'Tahliye olması iyi oldu' şeklinde yorumladı.

"Tahliye olması iyi oldu"

Miroğlu, Demirtaş için verilen tahliye kararının doğru olduğunu savunarak, "Bu bir hukuki süreç. Kürt seçmen tabi tutuksuz yargılanmasını ister. Bunda aykırı bir durum yok. Avukatlarından gelen açıklamaya göre, başka bir davadan dolayı tahliye olmamış. 6-7 Ekim olaylarındaki tavrı doğru olmamıştır. Tahliye olması iyi oldu. Tahliye olsun. Bu HDP'li siyasetçilerin muhasebe yapmasına vesile olur mu, buna inanmak isterim. Her zaman tutuksuz yargılanmayı savunurum. Ama burada HDP'lilerin iyi muhasebe yapması lazım" dedi.