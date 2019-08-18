AK Partili isimden önemli uyarı: İnternette kim etkin olursa 2023’ü o kazanır

Hasan Üstün yeniakit.com.tr

Eski AK Parti Milletvekili, gazeteci-yazar Resul Tosun, toplumun “dijital işgal” altında olduğunu belirterek, bu işgalin “yasaklarla” kırılamayacağını, bu alanda çok ciddi hamleler yapmaktan başka çare olmadığını vurguladı.

“Dijital çağın sorunu sadece kuşaklar arasındaki kopukluktan ibaret değil. Aynı kuşağın insanları hatta aynı ailenin fertleri de ayrı dünyalarda yaşıyorlar. Eskiden televizyon bizi esir alıyor diye yakınırdık şimdi ise aynı salonda oturan söz gelimi 5 kişilik aile efradı hem bir aradalar hem de ayrı dünyadalar! Bedenleri bir arada ama zihinleri ellerindeki akıllı telefon veya tabletlerin götürdüğü dünyadalar!” diyen Tosun şöyle devam etti:

"Dijital çağa doğan yeni kuşaklar ise akıllı telefonun içinde kaybolmuş durumdalar. Çocukları artık ana baba eğitmiyor ellerindeki tablet veya akıllı telefon eğitiyor! Akıllı telefon programlarına, oyunlarına, videolarına ve benzer uygulamalara kim hâkimse yeni kuşakları onlar yönlendiriyor. Çocuğun zevkleri de fikirleri de davranışları da siyasi düşüncesi de sanal dünya tarafından belirleniyor."

Arap baharı ve internet

“Arap Baharı”nın internet ortamında yaygınlaştırıldığını hatırlatan Tosun, Star’daki yazısında şu tespitlere yer verdi:

“Yine unutmayalım ki Binali Yıldırım gibi donanımlı bir adayın karşısında küçük bir ilçenin sıradan bir belediye başkanı da sanal dünya sayesinde seçim kazandı.

Binali bey kendisini anlatamazken diğeri sanal dünyaya yüz milyonluk masraf yaparak öyle bir algı oluşturdu ki sonuç ortada.

Çünkü artık dünyamıza toplantılar, mitingler, kâğıda basılmış gazeteler, dergiler ve afişler değil dijital ortamdaki doğru mu yanlış mı olduğu bile bilinmeyen bilgiler ve belgeler hükmediyor!”

Kuşaklar işgal altında

Resul Tosun şöyle devam etti:

“Meselenin siyasi boyutu önemli ama daha da önemlisi yeni kuşakların etkisi altında kaldığı kültürdür.

Dijital dünyaya ne İslam kültürü hâkim ne de Türk kültürü.Helal haram tanımayan emperyalist batı kültürü hâkim.

Dinimize ve kültürümüze taban tabana zıt olan kimi fikirler, alışkanlıklar, eğilimler yeni kuşaklara sıradan şeylermiş gibi zerk ediliyor. Onun için çocuklar anne babalarının dünyasında yaşamıyorlar!

Yeni kuşaklarımız dijital âlemin işgali altında büyüyorlar. Onları o dünyadan çekip almak da mümkün değil.

Geriye tek yol kalıyor onların dünyasına girmek.”

Yasaklarla bir yere varamayız!

Resul Tosun, değerlendirmelerinin “teklif” bölümünde ise şu ifadelere yer verdi:

“Evet artık en büyük yatırım dijital dünyaya yapılmalı ve o dünyada etkin olacak program oyun yarışma video ve benzeri unsurlara milli kültürümüzü egemen kılmalıyız.

Yasaklarla bir yere varamayız. Yeni kuşakların tercih edeceği kalitede en iyi materyali üretip sunmalıyız.

Bu sadece bizim sorunumuz da değil. Emperyalizme karşı direnmenin gereğine inanan herkesin sorunudur.

Özellikle de Müslümanların sorunudur. Dijital dünyaya girip yeni nesilleri etkileyemeyen Müslümanların da milletlerin de geleceği yoktur.

Hükümetimiz, teknoloji ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımının sağlanması, aşırı ve zararlı kullanımının önlenmesine yönelik toplumsal bilinci artırıcı çalışmaların yapılacağına dair 5 yıllık bir plan yapıyor, bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnternetin ve sosyal medyanın bilinçli kullanımına dönük, başta çocuk ve gençlere yönelik eğitim programları oluşturulacak. Riskli internet oyunlarına eğilimi olanların erken tespit edilmesi ve bu sayede önlem alınması sağlanacak. Bu konudaki bilimsel çalışmalar desteklenecek." açıklaması da yaptı, ancak bürokrasinin hantallığı göz önünde bulundurularak, özel sektörün ve sivil toplum örgütlerinin bu gerçeği görüp yeni hedefler belirlemeleri gerekir diye düşünüyorum.

Ha onu da hatırlatayım 2023 seçimlerini de sanal dünyada kim daha etkin olursa o kazanacaktır!”