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AK Partili isimden İmamoğlu'na zor soru: Ayasofya'yı kiliseye mi çevireceksin?

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na bomba bir soru yöneltti.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:31
AK Partili isimden İmamoğlu'na zor soru: Ayasofya'yı kiliseye mi çevireceksin?

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MDK Üyesi Serkan Bayram, CHP İstanbul adayı İmamoğlu'na zor bir soru sordu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken bir soru yöneltti.

Bayram, "Bugün İstanbul’umuzun Fethinin 566. Yıl Dönümü , İstanbul’un Fethinin 566. Yıl Dönümünü Kutluyorum, Fatih Sultan Mehmet Han’ın 566 yıl önce Cami’ye çevirmiş olduğu Ayasofya’yı, bugün siz Yunan Basınına vermiş olduğunuz her demecinizde, neden Ayasofya’nın resmini arka fonda kullanıyorsunuz, yoksa başkan olduktan sonra Kiliseye çevireceğinize dair Yunanlılara söz mü verdiniz, taahhüt de mi bulundunuz?" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:31
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