AK Partili isimden Gül-Albayrak açıklaması: İki bakanımız birlikte poz verecekler

Sezai Erhan Yeni Akit Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'FETÖ‘cüler yargıda kritik yerlere getiriliyor' iddiasında bulunan yazının ardından 'Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün ders vermeye kalkışmasınlar' demişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında yargıdaki atamalar yüzünden sorun yaşandığı bu açıklamalarla gün yüzüne çıktığı bazı gazeteler ve yazarlar tarafından iddia edilmişti.

Erdoğan her iki ismi de seviyor

YeniAkit’e konuşan AK Partili üst düzey bir yönetici, Bakan Abdulhamit Gül ile Bakan Berat Albayrak’ın yıllara dayanan dostlukları olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her iki ismi de çok sevdiğini ifade etti.

Hevesleri kursaklarında kalacak

Bakan Gül’ün FETÖ ile mücadelesini Erdoğan’ın talimatıyla yerine getirdiğini, Gül’ün dönem dönem bu konuda gerek bakanlara gerekse MYK üyelerine sunum yaptığını belirten üst düzey yönetici, iki bakanın arasını açmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakacak görüşmenin önümüzdeki günlerde Ankara’da gerçekleşeceğini kaydetti.