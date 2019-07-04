AK Partili isimden Erol Mütercimler ve Can Dündar'a sert sözler!

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Ergenekon davasına ilişkin yaptığı açıklamada, Erol Mütercimler ve Can Dündar'ın kazdıkları kuyuya düştüklerini söyledi.

Şamil Tayyar, "Ergenekon adını ilk kez tarihe mal eden Erol Mütercimler ve Can Dündar’dır. Mütercimler 1997’de ilk kez Ergenekon derin yapılanmasından söz ederken, Dündar kitaplaştırıyor, Aydınlık Gazetesi haberleştiriyordu. Kazdıkları kuyuya düştüler" dedi.

Şamil Tayyar, alınan kararın cundacıları gizlediğini belirterek, "Ergenekon kararı, FETÖ’nün oyununu bozarak masumlara haklarını iade etti ama cuntacıları gizledi. Masumların sevincine ortağım ama cuntacılarla birlikte FETÖ’nün sevincine ortak olamam. İleride bu karar, FETÖ davalarını temizleme gerekçesi haline gelebilir, hatırlatırım. Mahkeme, suçlu/suçsuz ayrımı yaparak masumlara haklarını iade ettikten sonra cuntacıları ve arkasındaki gizli eli deşifre etseydi daha adil karar almış, sivil siyasetin önünü açmış olurdu" dedi.