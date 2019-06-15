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AK Partili isimden dikkat çeken sözler: CHP'nin görünürün ardında bir de perde arkasında ittifakları var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "CHP'nin görünürde İYİ Parti ve HDP ile ittifakı var. Bir de perde arkasında ittifakları var. Bu ittifakın sahipleri bunları bir şekilde açıkça söylüyorlar" dedi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 23:24
AK Partili isimden dikkat çeken sözler: CHP'nin görünürün ardında bir de perde arkasında ittifakları var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "CHP'nin görünürde İYİ Parti ve HDP ile ittifakı var. Bir de perde arkasında ittifakları var. Bu ittifakın sahipleri bunları bir şekilde açıkça söylüyorlar" dedi.

Kurtulmuş, Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen '7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali Kayserililer Buluşması'na katıldı.

Burada konuşan Kurtulmuş, "31 Mart seçimlerinde, ne dümenler olduğunu hep beraber gördük. O seçimlerden sonra cümle alem bir araya gelerek niçin oyların yeniden sayıldığını eleştirdi. Ancak şunu anlatmamız lazım, demokrasi sadece sandıklara oy vermek değildir. Eğer bir şaibe varsa bunların üzerine gidilmesi de demokrasinin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

"Perde arkasında ittifakları var"

Seçimin usulüne uygun bir şekilde yenilendiğini söyleyen Kurtulmuş, "Seçimlerde nasıl oyların bir şekilde değiştirildiğini en iyi CHP bilir. Sevgili gençler, dedelerinize, ninelerinize sorun. 1946 seçiminde Kayseri'de ne oldu bir anlatsınlar. Milletin verdiği oylarla Demokrat Parti'nin rahmetli Menderes'in hanesindeki oylar, açık oy, gizli tasnifle jandarma marifetiyle gidildi, kapalı kapılar ardında sayıldı ve Cumhuriyet Halk Fırkası sandıktan çıktı" diye konuştu.

AK Parti olarak aleni bir ittifakla seçime gittiklerini belirten Kurtulmuş, "Ama bir de karşımızda bir ittifak var. Bunları söyleyince kızıyorlar, bozuluyorlar. CHP'nin görünürde İYİ Parti ve HDP ile ittifakı var. Bir de perde arkasında ittifakları var. Bu ittifakın sahipleri bunları bir şekilde açıkça söylüyorlar" dedi.

Kurtulmuş, FETÖ firarisi Emre Uslu'nun ve PKK yöneticilerinin Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini açıklayan videoları izleterek, "Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Legal partilerle olan ittifaklara eyvallah. Çıkın televizyonlara 'Benim için PKK da FETÖ de eli kanlı terör örgütüdür. PKK'nın da FETÖ'nün de Allah belasını versin, benim adımı ağızlarına almasınlar' desin, der mi?" ifadelerini kullandı.

"Verdiğiniz destek çok anlamlı"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, etkinlik sırasında Kurtulmuş'u telefonla arayarak alandaki vatandaşlara seslendi.

Yıldırım, "Mantı gününüzde aranızda olmayı çok arzu ederdim ancak başka bir program vesilesiyle olamadım. Hepinize afiyet olsun. Ancak mantının tamamını bitirmeyin ayın 24'üne bana da bir tabak bırakın. Yoksa kazasını yapmak zorunda kalırız. Başından beri şahsıma, Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek çok anlamlı. Benim üzüldüğüm şey İstanbul'da yaşayan 81 vilayetimizden gelen bütün hemşehrilerimizin oylarının yerini bulmamış olması ve tekrar sandığa gitmek zorunda kalmış olmamız. Keşke bu olmasaydı ancak CHP yeniden sayıma şiddetle karşı çıktı ve seçim tekrarı artık kaçınılmaz hale geldi" dedi.

Konuşmaların ardından Kurtulmuş ve davetliler, Kayseri Mantısı yedi.

Etkinliğe, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, Hülya Nergis ve İsmail Tamer, eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 23:24
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Numan Kurtulmuş

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