AK Partili isimden dikkat çeken açıklama: Seçimin sonucunu onlar belirleyecek

İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalardan satır başları:

Son günlere kadar farklı bir durum olmazsa seçimin sonucunu sandığa gitmeyen seçmen belirleyecek. Buna CHP’nin kalesi olarak gördüğü yerler de dahil. CHP’deki aday belirleme tartışmaları seçmeni etkiledi.

Bizde de 16 yıldır yaşadığımız durumlardan son dönemlerde yaşadığımız durumlardan dolayı sandığa gitmeme temayülü direkt olarak her yerde değil bazı yerlerde ticaretin yoğun olduğu yerlerde söz konusu olabilir.

DSP’nin şu anda var olma sebebi CHP içindeki hayal kırıklığıdır. Bu seçimde bazı il ve ilçelerde başarılı netice alması her halükarda DSP gibi bir partinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Yeni parti iddiaları

Uzun zamandır, AK Parti içinden yeni bir parti çıkacağı söylemi yeni bir söylem değil. Şu ana kadar hakkında konuşulan arkadaşlarımız bir açıklama yapmadı. Onlar konuşana kadar bizim bir açıklama yapmamız doğru değil.

Kendine güvenen herkes bir siyasi parti oluşturma hak ve hukukuna sahiptir. Biz kendimize güveniyoruz.

Önümüzdeki 4 yıl 3 ay herhangi bir seçim yok. 2023 Haziranında büyük ihtimalle yerel seçim ve genel seçim birlikte yapılabilir.