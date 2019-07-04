AK Partili isimden Davutoğlu ve Babacan'a flaş çıkış: Kuracaksanız kurun kendi partinizi

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuracağı belirtilen Babacan ve Davutoğlu'na tepki göstererek "Partinin yakasından düşün" dedi.

AK Parti'nin eski milletvekili Mehmet Metiner, yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun çalışmalarına tepki gösterdi. Metiner, bugünkü köşe yazısında "Bir karar veriniz artık" diyerek, "İçerde misiniz dışarıda mı? İçerideyim diyorsanız bu yaptığınız siyasi ahlakla ve partililik aidiyetiyle bağdaşmaz. Dışarıdayım diyorsanız lütfen partinin yakasından düşünüz. Kuracaksanız kendi partinizi kurun da bitsin bu oyun" ifadesini kullandı.

"Paralel unsurlar gibi partiyi liderden koparmaya kalkışmadınız mı?"

"Yahu siz parti içinde paralel unsurlar gibi davranıp partiyi liderden kopartmaya ve lideri de Külliye’nin dört duvarları arasına 'vefa' adı altında hapsetmeye kalkışmadınız mı?" diyen Metiner'in "O makamların adamı değildiniz" başlığıyla yayımlanan Star'daki yazısının bir bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylamasında liderinizi bir başına bırakmadınız mı?

Yahu siz parti içinde paralel unsurlar gibi davranıp partiyi liderden kopartmaya ve lideri de Külliye’nin dört duvarları arasına “vefa” adı altında hapsetmeye kalkışmadınız mı? Sahi o makamı niye bıraktınız siz? Siz mi bıraktınız yoksa bırakmak zorunda mı kaldınız? “Fitne olmasın!” diye bıraktığınız algısını oluşturarak oradan siyasi ve ahlaki bir güç devşirmeye kalkıştınız. Peki bugün yaptığınız ne? O makama tekrar gelmek içinse niye bıraktınız?

Makamların gözünüzde zerrece değeri olmadığını iddia ediyorsanız bu yaptığınıza fitne denmez mi? “Davam için, partim güçlü olsun diye!” demeyesin sakın! Öyle olsaydı seçimlerde yanı başımızda görürdük seni. Sahi nerdeydin kimlerleydin? Medyana bakılırsa kimlerle olduğun besbelli. Hem liderin/partinin arkasından kumpas çevirip hem de bugün sahip çıkıyormuş algısı üzerinden eleştiri getirmek sahi nasıl bir davranış türüdür?

Bunun adına ne denir söylememe gerek yok. İşinize gelince “içerden” konuşacaksınız. İşinize gelmeyince “dışarıdan”...

Lafı uzatmaya gerek yok. Diyeceğim o ki bir karar veriniz artık: İçerde misiniz dışarıda mı? İçerideyim diyorsanız bu yaptığınız siyasi ahlakla ve partililik aidiyetiyle bağdaşmaz. Dışarıdayım diyorsanız lütfen partinin yakasından düşünüz. Kuracaksanız kendi partinizi kurun da bitsin bu oyun. İçerde kalıp mücadele edeceğim diyorsanız o zaman sormazlar mı: O koltuğu niye bıraktınız? O gün “Ben de varım!” deyip niye mücadele etmediniz? Niyetiniz lidere “Partiyi bana teslim et! Sen Cumhurbaşkanı olarak kal! Ben ancak partiyi eski güçlü günlere döndürürüm!” mesajı vermekse, yani içerde kalıp mücadele vereceğim derken amacın buysa bilesin ki yanlış yoldasın. Ne lider buna izin verir ne de AK Parti sosyolojisi bu fırsatçı ve benmerkezci anlayışı kabul eder!

Tut ki lider razı oldu. Bilesin ki milletimiz kabul etmez ve bu maya asla tutmaz! Yol yakınken ya fitneye sebebiyet verecek davranışlardan kaçın ya da tez elden partini kur da görelim gücünü senin!