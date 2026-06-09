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Gündem AK Partili isimden CHP’ye sert tepki! “Şimdi de Meclisi muharebe alanına çevirdiler”
Gündem

AK Partili isimden CHP’ye sert tepki! “Şimdi de Meclisi muharebe alanına çevirdiler”

Yeniakit Publisher
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AK Partili isimden CHP’ye sert tepki! "Şimdi de Meclisi muharebe alanına çevirdiler"

Meclis tarihinde görülmemiş şekilde CHP Genel Başkanı ve Grup Başkanının aynı anda konuşma yapma ısrarı, Meclisi de arenaya çevirdi.

Sabahın erken saatinde Meclise gelerek yer kapmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve Özel yanlısı CHP’li milletvekillerinin getirdiği partililer Meclis dışında sık sık itiş kakış ve sürtüşme yaşayarak gergin bir atmosfer oluşturuyor.

“KENDİ SORUNUNU ÇÖZEMEYENLER, VATANDAŞIN SORUNLARINI NASIL ÇÖZECEK?”

Yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Gazeteci Şamil Tayyar, “Genel merkez yetmedi, şimdi de Meclisi muharebe alanına çevirdiler. Bu ülkeyi nasıl yönetecekler? Kendi sorununu çözemeyenler, vatandaşın sorunlarını nasıl çözecek?” diye yazdı.

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