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AK Partili isimden Athena Gökhan'a sert tepki: Seni severim ama...

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 'Bu kabus yalan dalgası elbet bir gün bitecek" açıklamalarında bulunan Gökhan Özoğuz'a cevap vererek "Gökhan kardeşim, öncelikle seni severim. Sanatını da her zaman beğendim. Ama anlamadığın konulara pek girme" dedi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:53
AK Partili isimden Athena Gökhan'a sert tepki: Seni severim ama...

Twitter hesabından Burhan Kuzu'ya ilişkin "Bu kabus yalan dalgası elbet bitecek" diyen Athena Gökhan'a cevap veren Burhan Kuzu, "Gökhan kardeşim, öncelikle seni severim. Sanatını da her zaman beğendim. Ama anlamadığın konulara pek girme" ifadelerini kullandı.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili "FETÖ ve PKK'ya açıkça mesaj gönderdi" açıklamalarına cevap vererek "Bu kabus yalan dalgası elbet bir gün bitecek." dedi.

Özoğuz'un açıklamalarına yine Twitter hesabı üzerinden cevap veren Burhan Kuzu ise, "Gökhan kardeşim, öncelikle seni severim. Sanatını da her zaman beğendim. Ama anlamadığın konulara pek girme. Bugüne kadar yalan ve iftira kampanyası yaparak mağduru oynayan kişi Ekrem bey. Bence bu kalıplardan ve önyargıdan kurtul, olaylara objektif yaklaş" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:53
  1. İstanbul
  2. Burhan Kuzu
  3. Athena Gökhan

YORUM YAZ

  • m.turkm.turk1 sa önce
    Hz. Peygamber (s.a.s.), vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah’ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim, Libâs, 120). Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir (İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 129).
  • pınar demirpınar demir2 sa önce
    sahte türk ismi alırlar ortada dolaşırlar servete servet paraya para katarlar gariban türklerde asgari ücrete talim ederler...anladık kuyruk acınız var istanbulla ilgili susotur yerine oturmuyorsan memleketine geri dön tutanmı var...yeter ya bunların twitlerinden tehditlerinden hakaretlerinden...athena efendi
  • A F AWEZENA F AWEZEN2 sa önce
    Eyvallah, Ak Partili kardeşlerim bi muhalif olarak şunları söylemek istiyorum. Lütfen bu adam gibi bizi birbirimizden ayrıştıran iftiraya, günaha davet eden insanları ciddiye almayalım. Elbette siyaset yapabiliriz, fakat birbirimize saygı ve sevgi göstermeye devam etmeliyiz biz Türküz biz ancak bölündügumuz/birbirimizden uzaklaştığımız zaman kaybederiz. Çıkarları için bizi bu çukura itenlere fırsat vermemeliyiz. İmamoğlunu kimse sevmek zorunda değil fakat burhan kuzunun attığı tivite konu olan konuşmasının tamamını izlediğinizde günahlardan en büyüğünün kul hakkının ve iftiranın işlendiğini görürsunuz. Söz konusu konuşmada imamoğlu sayın cumhurbaşkanıyla , ak partisinden MHPsine gelin hep beraber yönetelim/çalışalım diyor.
  • fetösavarfetösavar5 sa önce
    muharrem senin ilkmektep tahsilin bile yoktur... heh...
  • MehmetMehmet5 sa önce
    Her şeyi sadece siz mi biliyorsunuz? Kurtulun bu hastalıktan.
  • Ali koyuncuAli koyuncu7 sa önce
    Aslan kardeşim üç hilal denen yorumcu yorumunu beğendim katılıyorum
  • Ramazan Ramazan 7 sa önce
    Faşist herzaman faşisttir Ermeni’yi Rum’u Kürt’ü insandan saymayan böyle alçakların insanlara küfür etmesini akit gibi boş bir gazete yayınlar ancak, yorumlara bakın o alçakları görürsünüz.
  • Turhan TekeTurhan Teke7 sa önce
    Tabii anlamadığın konulara pek girme sen Gökhan. Zira yalandan iftiradan en çok bu sahtekarlar anlar. Kumpas onların işidir. Bizim gibiler anlamaz o işlerden.
  • Deniz BörüDeniz Börü7 sa önce
    Burhan Kuzu ne pişkinmişsin be. Hem yalan ve iftira dolu bir haberi paylaş sonra kalk sana tepki gösteren birine küstahlık yap. Ayıp beee.
  • abdulkahabdulkah8 sa önce
    bu seri yalan makinasi, ofke abidesi ve ABD muhibbisini Ataturke benzettin ya gokhan...utan vegit at kendini moda burnundan denize
  • NuriNuri8 sa önce
    Gokhan denen kisinin sevilecek yeri yok, sevmege degmez, hadsiz insan meymanatsiz kisiligi var, once agzini temizlesin
  • JurnalJurnal8 sa önce
    Elinden kör eşek bile YEMyemez bunun Yahu!böyle rum çocuklarını "rol model"diye;TÜRK gençlerinin gözüne sokuyorlar.Ne sanatçısı ALLAHAŞKINA!Bu güne kadar "elle tutulur,gözle görülür"ne üretmiş.TÜKETİCİ,ülke kamburu!
  • EmrklEmrkl9 sa önce
    Bu föte benzeri kes montajla usulü herhalde miras kaldı yahu akp yazarlarından bir çoğu bile bu bel altı sahte montajlamalara isyan ederek açıklamalarda bulunduki hatta böyle devam ederseniz uyarmakla kalmam İmamoğlu’na çalışırım diyen bile oldu Allah aşkı için böylelerine oy verilirmi başa ne çorap örer bunlar bunların yaptıklarına bakıyoruz adamın söylediklerine bakıyoruz ve görüyoruz ötesi varmı dindar imam hatipli dediklerimiz kuran okuyan namaz kılanlar bu yaptıklarıylanasıl örtüşebilir ondan sonra yok oruç yiyenler çoğalmış ibadetler azalmış deizm artmış ataist çoğalmış normaldir be kardeşim ahlak çökmüş balık baştan kokar
  • MuratMurat9 sa önce
    Maaş Allah bu işleri siz ziyadesiyle anlarsınız.6 milyon Suriyeli yi ülkeye doldur,milletin bütün kaynaklarını bol keseden dağıt,PKK'ya koridor aç,fetöyü senelerce ihya et,apoya sayın apoletiyle metiyeler diz, bütün hazineyi bankaları ailene tahsis et,beş ,ÖTV sahtekarlık kartıyla milleti soy.Ama unutma cehennem azabının ne kadar yakıcı olduğunu ölmeden kimse bilemez.
  • SerdarSerdar9 sa önce
    Doğru demiş burhan bey zindaşti anlar bu tarz seylerde
  • Athena GökhanAthena Gökhan9 sa önce
    Burhan bey internette tamamı var açın izleyin, hukuk fakültesi bitirmeye gerek Yok gerçekleri dinlemek için, makam mevki kaygısı olanlar gerçekleri duyamaz göremez, Yargıyı feto ya teslim ederken de tv lerde çok savundunuz ama sonuç ortada, sizden öğrendiğim en güzel şey sizin yaptığınızın tersini yapmak
  • MuhammetMuhammet9 sa önce
    Buda tam okumus!!!??
  • kehkeh9 sa önce
    bu mahkukatın neyini sevdin
  • NurNur9 sa önce
    Evet gökhan bey biz işimizi biliriz elbette 18 yıldır iktidara getirdiğimiz insanları biz istiyor ve seçiyoruz sen kendi işine bak asıl sizin gibiler uyansın millet uyanık sana tavsiyejüri üyeliğine devam et şarkı söyle siyaset sana bol gelir ha dalına basma milletin şöhretini de kaybetme bu söylemler yüzünden millet seni aşağı çeker ününü kaybedersin etrafına iyi bak işbulmıyor
  • Üç hilalÜç hilal9 sa önce
    gökhan o gitarını bir gün bir yerine sokarlar  karagumrukten nasıl kovuldun onu açıkla sahtekâr her burnunu sokma imamoglunu çok seviyorsan git onunla beraber kandile
  • AliAli9 sa önce
    Anlamadıgimiz konular zindastiye yardımcı olmak vefeto tarzi montajli haberleri paylasmak sayın kuzu
  • MuharremMuharrem9 sa önce
    Burhan kuzunun hukuk Profesörü olduğu bir ülke de hukuk okumadığıma çok seviniyorum, yoksa yalan dolan iftira dolu bir eğitim yaşamım olmuş olurdu
  • kuzu kuzukuzu kuzu9 sa önce
    Sende anlamıyorsun ki...
  • rum picirum pici9 sa önce
    athena ismine bak turk, hem de 'ozoguz'! ama hal hareket tutumuna bak; tambir rum pici
  • Ebu Harun Ebu Harun 9 sa önce
    Gökhan yazık sana...

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