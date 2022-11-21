AK Partili isimden asgari ücret çıkışı: Aşağısı olmaz

AK Parti MKYK üyesi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt Haber7'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretle ilgili de açıklamalarda bulunan Kurt, "Asgari ücret belirlenirken, enflasyona ve ücretlerin genel düzeyine bakılır. Bu anlamda enflasyonla ilgili olarak 2022 yılında hem Ocak hem de Temmuz ayında asgari ücrete artış yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın emekçilere verdiği çok büyük bir önem var, asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmemesi talimatı var. Ücretler yönünden baktığımız zaman asgari ücret enflasyondan aşağı olmamak üzere mutlaka iyi bir seviyede artırılacak. Bir rakam söylemek doğur olmaz ama enflasyonun üzerinde olacak diyebiliriz. Çalışanların alın gücünün artması için çok önemli düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Aralık ayında asgari ücret açıklandığında hep beraber göreceğiz ki emekçilerin alın teri korunuyor." dedi.