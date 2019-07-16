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AK Partili isimden Ali Babacan'a yeni parti tavsiyesi! "Eğer bunları yapmazsanız..."

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek, AK Parti'den istifa eden eski bakan Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye "Bunları yapmazsanız, 81-82'inciyi kurmuşsunuz bir şey ifade etmez" diyerek 6 maddeli öneride bulundu

16 Temmuz 2019 Salı 14:10
AK Partili isimden Ali Babacan'a yeni parti tavsiyesi! "Eğer bunları yapmazsanız..."

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek, geçtiğimiz günlerde AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuracağını ilan eden Ali Babacan'ın kuracağı parti ve kurulacak yeni partilere 6 maddeli öneride bulundu. Çiçek, yeni kurulacak partinin ekonomik sorunları nasıl çözeceğine ilişkin net bir görüşünün olması gerektiğini belirtti.

"Bunları yapmazsanız..."

Çiçek, devamında "Doğru isimlerle kurulmalıdır. Bagajı olanlarla kurulacak bir parti yola sakat çıkar ve bagajlarla boğuşur" ifadesini kullandı. Çicek, "Bunları yapmazsanız, 81-82'inciyi kurmuşsunuz bir şey ifade etmez" diye konuştu.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Cemil Çicek'in gözüyle siyaset..." başlıklı yazısında Çiçek'in yeni partiler hakkında düşüncelerini aktardı.

"Yeni partiler üzerine medyaya bazı görüşleri yansımış, onlara yönelik değerlendirmeler de yapılmıştı. Konuşmamız, bir anlamda Cemil Çiçek'in 'herkese mesajı' niteliğinde oldu. Mevcut partilere, yeni yola çıkanlara ve herkese…" diyen Taşgetiren'in yazısını ilgili bölümü şöyle:

"İşte o konuşmadan aldığım notlar:

-Yeni bir partinin öncelikle şu başlıklara ilişkin kendine özgü bir değerlendirmesi olmalıdır.

1- Mevcut sistemle ilgili ne düşünüyor? Bu sistem mi revize edilmeli, yoksa parlamenter düzen mi gelmeli, parlamenter düzen isteniyorsa onun parametreleri ne olmalı? Bu sistem iyi de şoför mü kötü, yoksa bu sistemin problemli yanları ne? Bunlar ifade edilmeli.

2- Yargı sistemi. Yargıda önemli olan tarafsızlıktır. Tarafsızlığı sağlamayan bağımsızlık başka sorunlara yol açar. Türkiye onu da gördü. Onun için yeni parti yargıdaki öncelikle tarafsızlık sorununu nasıl çözeceğini ortaya koymalıdır.

3- Türkiye'de ekonomik bir sorun var, bu bir gerçek. Onun için yeni partinin bu ekonomik sorunları nasıl çözeceğine ilişkin çok net bir görüşü olmalı.

4- Dış politika. Şu anda Türkiye dış politikada da sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Ancak bu sorunların bir kısmı çok derin köklere sahip. Diyelim PKK. Yeni parti genel geçer ifadelerle değil, açık ve net diyelim AB ile, ABD ile, Rusya ile, Çin ile, İslam dünyası ile ilişkileri nasıl sağlıklı hale getireceğine dair çerçeveler ortaya koymalı.

5- Eğitim. Eğitim de Türkiye'nin en hayati meselelerinden birisidir. Olay sadece İmam Hatip sorununun çözümünden ibaret değildir. Cumhurbaşkanı da müteaddit defalar eğitimde-kültürde başarılı olunamadığını ifade etti. Yeni parti eğitimde nasıl bir çerçeve oluşturmak gerektiğini ortaya koymalı.

6- Bütün bunlardan sonra yeni bir parti bir de doğru isimlerle kurulmalıdır. Bagajı olanlar'la kurulacak bir parti yola sakat çıkar ve bagajlarla boğuşur.
'Bunları yapmazsanız, 81-82'inciyi kurmuşsunuz bir şey ifade etmez.' sözüm o niteliktedir. Kişilere bağlı bir değerlendirme yapmıyorum."

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:10
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek
  2. Cemil Çiçek
  3. Ali Babacan
  4. AK Parti
  5. Yeni Parti
  6. Yeni parti kurulacak mı
  7. yeni partiye öneriler

YORUM YAZ

  • Adem EvliyaAdem Evliya5 dk önce
    Demek ki yapılması gerekenler var! anlamına geliyor. "Ak Partili isim" değil, "Cemil Çiçek'ten" demek gerekir!
  • ahmetahmet6 dk önce
    tavsiye edene bak...dedigimi yap yaptigimi yapma misali...trajikomik bunlar... adalet bakaniyken banka davalarinda hakimlere de tarafsizlik!!! ve adalet!!!! tavsiyelerinde bulunan malum kisi
  • MuzafferMuzaffer7 dk önce
    Sn Cemil Çiçek Bu kişilere akıl vermenizi anlayamadım . Bu kişilere başka tavsiyelerde bulunmanız gerekmez miydi sizce ?

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