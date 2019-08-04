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AK Partili isimden Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a flaş çağrı: Bir sıkıntı varsa gelin...

AK Parti kurucularından olan ve TBMM'nin 22. 23. 24. 26. dönemlerinde milletvekilliği yapan Burhan Kuzu, yeni parti hazırlığında olan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a çağrıda bulundu.

04 Ağustos 2019 Pazar 15:42
AK Partili isimden Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a flaş çağrı: Bir sıkıntı varsa gelin...

AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Burhan Kuzu, yeni parti kuracağı iddia edilen Gül, Davutoğlu ve Babacan'a tepki göstererek "Bu partilerin kurulması CHP'yi iktidara taşır." dedi.

AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında bulunan ve 4 dönem üst üste milletvekilliği yapan Burhan Kuzu, Çağlar Cilara'nın YouTube kanalı 10. Köy'de AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ekonomi eski Bakanı Ali Babacan'a tepki gösterdi. Kuzu, kurulacak yeni partilerin CHP'nin işine yarayacağını belirterek "Bu partilerin kurulması CHP'yi iktidara taşır." dedi.

"Gelin beraber çalışalım"

"Biz onlara çağrıda bulunduk" açıklamasında bulunan Burhan Kuzu, "Gelin beraber çalışalım. Bizim de hatamız olabilir, insan hâli gayet doğaldır. Bir sıkıntı varsa gelin birlikte sil baştan yapalım." ifadelerini kullandı.

Yeni parti kuracağı iddia edilen Gül, Davutoğlu ve Babacan'ın bugünkü konumlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde geldiğini ifade eden Kuzu, "Hiçbiri müstakilen gelemezler. Parti kursunlar gelsinler bakalım. Gelebiliyorlar mı?" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 15:42
  1. Burhan Kuzu
  2. Abdullah Gül
  3. Ali Babacan
  4. Ahmet Davutoğlu

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