AK Partili isimden 6'lı Masaya "yamalı bohça" göndermesi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, altılı masanın anayasa değişikliği önerisini eleştirdi.

Teklifle "çelişkiler yumağı olan ucube sistem önerisinde bulunulduğunu" dile getiren Akbaşoğlu, "Bir açmaz ve çıkmazda oldukları görülüyor. Referandumla, milletimizin doğrudan kabulüyle hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öncesine dönmeye, darbe anayasasına atıflar yapmaya, yalnızca redaksiyon noktasındaki çalışmaya 1 yıldan fazla vakit harcanmasına ve ortaya çıkan neticenin takdirini kamuoyuna bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Teklifin, hiçbir yenilik taşımadığını söyleyen Akbaşoğlu, "Tam bir hayal kırıklığı, bomboş, fos bir teklif. Yamalı bohça ittifakı, anayasa değişiklik teklifiyle Anayasa'ya yeni bir yama öneriyor. İşin özü ve özeti bu" dedi.

"Sembolik olarak cumhurbaşkanlığı yapacak"

Halkın seçeceği cumhurbaşkanının, 7 yıllığına bir kez seçileceğinin deklare edildiğini aktaran Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Çift başlılığı nasıl ortadan kaldıracaklarına ilişkin en ufak açıklama söz konusu değil. Bu değişiklik teklifi; eskiye dönmeye, vesayet odaklarına kapı aralamaya ve bizzat 6'lı masanın bir vesayet odağı olarak sahneye çıkmasına dönük. 7 yıllığına bir kez, 50+1 ile seçilecek cumhurbaşkanı, en fazla oy alan partinin arasından bir milletvekilini başbakan olarak atayacak ve sembolik olarak cumhurbaşkanlığı yapacak. Cumhurbaşkanı, yüzde 20, 25 oy alan bir başbakanın emri altında hareket edecek. Bu, bütün siyasi tecrübeleri, demokratikleşme yaklaşımlarını ve sistemik analizleri yerle yeksan eden bir yaklaşım. Doğrudan millet tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı yürütmenin bir başı, cumhurbaşkanının atadığı partili başbakan da yürütmenin ikinci başı olarak karşımıza çıkacak. Bu bir çelişki, çatışma, yetki gasbı. 6'lı masa en önemli siyasi argüman olarak ürettiği, paradigma olarak ortaya koyduğu güçlendirilmiş parlamenter sistem ile eskiyi, vesayet odaklarına rol üstlenmeyi beraberinde getirecek anayasa değişikliği teklifinde büyük bir açmazı, çelişkiyi, kaosu, belirsizliği teklif ediyor. Biz bu filmi daha önce gördük. Birbirlerine Anayasa kitapçığı atmalar, istikrarsız ve güvensiz bir ortamın oluşması, 1990'lı yılların kaotik durumları... Sizin teklifiniz ancak bunu zorunlu kılar."

Teklifle, doğrudan halk iradesinin rafa kaldırılmasının önerildiğini belirten Akbaşoğlu, "Bu anayasa teklifini kendinize makam, mevki ve para dağıtmak için getiriyorsunuz. Millet için değil, kendiniz için bir sistem önerisinde bulunuyorsunuz" dedi.

"En kısa zamanda TBMM'nin gündemine getireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sözleşmeli personele kadro müjdesini verdiğini hatırlatan Akbaşoğlu, bunu en kısa zamanda bir kanun teklifi haline getirerek TBMM'nin gündemine getireceklerini ve yasalaştıracaklarını bildirdi.

Daha önce asgari ücret, 3600 ek gösterge, memur ve emekli maaşları, sözleşmeli personel ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda adım atacaklarını ifade ettiğini anımsatan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu 5 adımın tamamının 2022 sonuna kadar hayata geçirildiğine şahit olacağız. Sırada EYT'li kardeşlerimizin durumu var. Sözleşmeli personel ve EYT'lilerin de yasal düzenlemeye kavuşmasıyla verdiğimiz sözlerin tek tek yerine getirildiğine şahit olacağız. AK Parti söylediğini yapan, yaptığını söyleyen bir parti. Bugüne kadar hiçbir toplum kesimine verdiğimiz sözün hilafına bir yaklaşım sergilemedik, sergilemeyeceğiz. Bütün toplum kesimlerini 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bütün toplum kesimlerinin alım gücünü artırmak suretiyle milletimizi çok daha iyi noktaya taşıyacağız."

Akbaşoğlu, 10 ay çalışıp 2 ay çalışamayan geçici işçilere dönük çalışma yürütüldüğünü bildirerek, bu çalışmayı da nihayete erdirip geçici işçileri 12 ay sürekli çalışır hale getireceklerini söyledi. Akbaşoğlu, "Bu mealde taşerondan kadroya geçirme noktasında dışarıda kalan kesimlerle ilgili de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bir çalışması söz konusu" dedi.

Başörtüsüne anayasal güvence teklifi

Başörtüsüne anayasal güvence ve aile bütünlüğüne yönelik teklifinin Meclis Başkanlığına ne zaman sunulacağı konusundaki soru üzerine Akbaşoğlu, şunları söyledi:

"Konuyla ilgili oluşturduğumuz heyet, Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etti, bu konudaki düşüncelerimizi diğer parti yetkililerine aktardı. Bu ziyaretlerin geri dönüşü kapsamında süreç tamamlandığında en yakın zamanda kanun teklifimizi TBMM'ye sunacağız. Başı açık veya başı örtülü bütün vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanabileceği, eşit hizmet alabileceği, hizmet verebileceği, bu konuda en ufak bir problem yaşanmayacağı bir düzenlemeyi anayasal olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Toplumun temeli olan ailenin, kadının, erkeğin, çocuğun bu manada korunması, evlilik birliğinin tesisi noktasında da gerekli düzenlemeyi inşallah en yakın zamanda TBMM'ye sunmuş olacağız."

Sözleşmelilere kadro ve EYT düzenlemesinin yılbaşına kadar yasalaşıp yasalaşmayacağına ilişkin soruya Akbaşoğlu, bu konuda çalışmaların devam ettiğini bildirerek, "Milletvekili arkadaşlarımız konuyla ilgili gerekli altyapı çalışmalarını yapıyor. Bunları Meclis takvimine uygun şekilde Meclis'in gündemine getirmek istiyoruz. Bunu aralık ayı içinde yapma planımız söz konusu. Bunu, bütçe takvimi ve daha sonra Meclisi'n çalışıp çalışmayacağı çerçevesinde değerlendireceğiz. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına hep beraber şahit olacağız" karşılığını verdi.