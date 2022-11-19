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Siyaset AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması
Siyaset

AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması

6'lı Masa hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bir senedir oturuyorlar, defalarca oturdular kalktılar, millet de bıktı zaten bundan. Yemek menüleri daha çok merak edilir hale geldi ama ileriye yönelik bir cümle söyledikleri yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 15:32:00 -
AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'de en güzel işleri yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Milletin AK Parti'ye verdiği desteğe dikkati çeken Özhaseki, "Türkiye genelinde 1390 belediye var. Bunların 807'si AK Parti olarak hizmet veriyor. Bizden hizmet bekliyorlar biz de gayret ediyoruz. Belediyeler olarak bizim tek bir düsturumuz var, o da ayrım yapmaksızın insana hizmet etmektir. Merhamet etmemiz, şefkatli yaklaşmamız gerekiyor ve sonunda da tevazuyu elden bırakmamamız icap ediyor. Bunun içindir ki zaten her seçimde birinci olmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

Özhaseki, AK Parti'li belediyelerin "marka şehirler" sloganıyla büyük işler yapmaya başladığını, rakiplerinin olmadığını ve adeta kendileriyle yarıştıklarını ifade etti.

"Motivasyon kaynakları, 'AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun'"

Muhalefetin "Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" stratejisine göre hareket ettiğini söyleyen Özhaseki, "'AK Parti gitsin de her ne olursa olsun' diye bir anlayışla karşı karşıyayız. Masanın altında saklananla birlikte söylüyorum, 7'li masada oturduklarında bu insanların benzer tarafları yok. Yolda görseler birbirlerine selam vermezler. Yetişme tarzları, dünyaya ve sosyal olaylara bakışları farklı ama motivasyon kaynakları 'AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun'. Bir senedir oturuyorlar, defalarca oturdular kalktılar, millet de bıktı zaten bundan. Yemek menüleri daha çok merak edilir hale geldi ama ileriye yönelik bir cümle söyledikleri yok." dedi.

"CHP yalan ve algı operasyonlarıyla politika yapıyor"

CHP'nin yalan ve algı operasyonlarıyla politika yaptığını belirten Özhaseki, "İstanbul'daki depreme hazırlık için ayrılan bütçe 495 milyon lira, sosyal tesisler için 12 milyon lira ama algı operasyonları için ayrılan para 845 milyon lira. Burada 7 büyükşehir belediye başkanımız var. Geçen hafta da 8 arkadaşımızla toplandık. Hepsini toplasanız sosyal medya ve reklam için harcadıkları 3-5 milyon lirayı bulmaz. 10 milyon lira bile değildir. Vermezler, vicdanlarına sığmaz. Çünkü bu milletin parası. 845 milyon lirayı nasıl veriyorsunuz ya." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da "Konya Modeli Belediyecilik" konulu sunum yaptı. Basına kapalı devam eden programa belediye başkanları ve partililer katıldı.

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Yorumlar

havva BULUT

sizene 6 masadan ekonomiye bakın

oflu baba

BU ALTI BENZEMEZIN DERDI BUGUN NE YIYELIM MUSAKKAMI YESEK MILLETI KANDIRMAK HALKCI GORUNMEK ICIN YOKSA KAPILARI KAPATIP BASINI DISARI CIKARIP BONFILEMI KEBAPMI YANINDADA RAKI ICSEK KIMSE GORMEDEN SECIME KADAR BOL BOL RAKI ICIP HAVYAR YIYELIM SECIMI KAZANDIGIMIZ GUN KURU PILAV YERIZ HALKCI GORUNMEK ICIN .SIZI GIDI UC KAGITCILAR SIZI.
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