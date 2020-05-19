AK Partili isim uyardı: Oyun bu, senaryo bu

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Abdullah Gül ve yeni partiler üzerinden muhalefete sert sözler sarf etti.

Kocaeli TV’de geçtiğimiz akşam Hakan Katırcı’nın canlı yayınına katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz yeni partiler üzerinden muhalefete yüklenerek şu sözleri kaydetti:

“Her kriz her sıkıntı Türkiye’yi daha da güçlendirdi. Devlet millet el ele vererek ortak bir irade kurmamız sayesinde güçlendi. İftiralarla, yalanlarla, vatandaşımızın moralini bozmak isteyenler, millet can derdindeyken, siyasette darbe yapmanın, sokağı karıştırmanın planlarını yapmaktan vazgeçsinler.

"Milletimize yıllar kaybettirdiler"

Bu milletin kardeşlik genlerine işlemiş 1000 yıllık gelenek var, kıramazsınız. Devletin kurucusu olduğu partinin lideri de bunu söylemişti 60 ihtilalinden önce ‘Şartlar olgunlaştığında darbe yapmak meşru bir haktır. Sizi ben bile kurtaramam’ diyor Menderes’e. Ve Menderes 1 yıl sonra idam ediliyor bu ülkede, milletin adamını astılar. Milletimize yıllar kaybettirdiler. Bu yanlış rüyalardan vazgeçin, milletin iradesine saygı duyun. Sözde demokrasi kahramanlığı, milletimiz bunları görüyor.

"Oyun bu, senaryo bu"

Daha dün bunlar Abdullah Gül’e demediğini bırakmadı mı? Açın arşivleri, CHP’lilerin, diğerlerinin, Saadet Partililer’in söyledikleri Yahudi soyundan geldiğini bile iddia ettiler, kitap bile yazdılar. Şimdi aynı Abdullah Gül oldu onlar için vatan kurtaran kahraman. Niye? Onlara bir şey lazım, Meral Akşener bunu söylüyor ‘Muhafazakarların oyunu bir türlü alamıyoruz. Bu şu demek AK Parti’nin o yüzde 47’lere varan, 45’lere varan en son %42’lere varan oyundan biz koparamıyoruz. Bunu nasıl yaparız. Bunu anca Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu’yla yaparız. Oyun bu, senaryo bu. Hedef ne? Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek. Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Bu ülkeyi birleştirdi, bu ülkenin gelirini 10 kat arttırarak hizmet üretti.

“Pişkin pişkin devam ediyor"

Muhalefetin dili yalan üzerine kurulu olmamalı. İnsanları birbirine düşman ediyorsunuz bu yalan, iftira ve manipülasyonlarla. Ben yalanın bu kadar rahat söylendiği ve yayıldığı bir dönemi 45 yıllık hayatımda hatırlamıyorum. Gözünün içine baka baka yalanın orada ortaya çıkıyor yine pişkin pişkin devam ediyor. Körü körüne muhalefet anlayışını terk etsinler.