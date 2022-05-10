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Siyaset AK Partili isim oy oranını açıkladı! Son ankette bomba sonuç
Siyaset

AK Partili isim oy oranını açıkladı! Son ankette bomba sonuç

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son anketteki AK Parti'nin oy oranını açıkladı. Şen, "Şimdi yüzde 40'a doğru yaklaşıyoruz. 40'ı geçecek ondan eminim. Bizim analizlerimiz yüzde 45'i hatta yüzde 46'yı gösteriyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 10:18:00 -
AK Partili isim oy oranını açıkladı! Son ankette bomba sonuç

AK Parti Genel Merkezi tarafından ara ara anket yaptırılıyor. Partinin son yaptırdığı anketten çıkan sonuçları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında paylaştı. Şen bir önceki açıklamasında AK Parti'nin oy oranını yüzde 36 olarak duyurmuştu.

"Şimdi yüzde 40'a doğru yaklaşıyoruz"

Sözlerine, "Biraz düşüş yaşadık" ifadeleriyle başlayan Şen, "Şimdi yüzde 40'a doğru yaklaşıyoruz. 40'ı geçecek ondan eminim. Bizim analizlerimiz yüzde 45'i hatta yüzde 46'yı gösteriyor. Tabii bizim hükümet olarak gerekenleri yapmamız lazım. Bunların başında enflasyonu dizginlemek geliyor" dedi.

AK Partili Şen, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Vatandaşımız bunların sebebini biliyor. Koronavirüs ekonomileri vurdu. Bu bizi de etkiledi. Biz her şeyi enerjiyle yapıyoruz. Kömürün, doğal gazın fiyatı yükseldi. Bunlar 2 kattan 10 kata kadar artış gösterdi. Bunların dünya ekonomisine haliyle ülkeler ekonomisine yansımaması imkansız.

Vatandaşımız bunun sebebini biliyor. Biz kendi ödevimizi yaparsak seçmen bize destek veriyor. Ve biz bu gelişmeleri seçimden önce halledeceğiz diyoruz. Verdiğimiz sözlerden biri de enflasyon düşecek. Biz verdiğimiz sözleri tutarız."

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