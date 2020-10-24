AK Partili isim koronavirüse yakalandı
AK Partili'li Belediye Başkanı Hilal Ayık, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
AK Partili Ankara Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını ve tedavi sürecine girdiğini belirtti.
Hilal Ayık, şunları yazdı:
"Kıymetli hemşehrilerim, Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda 10 günlük tedavi sürecimi evimde tamamlayacağım. Dualarınızı bekliyor, sağlıklı günlerde bir arada olmayı temenni ediyorum."