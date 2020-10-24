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Siyaset AK Partili isim koronavirüse yakalandı
Siyaset

AK Partili isim koronavirüse yakalandı

AK Partili'li Belediye Başkanı Hilal Ayık, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 23:10:00 -
AK Partili isim koronavirüse yakalandı

AK Partili Ankara Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını ve tedavi sürecine girdiğini belirtti.

Hilal Ayık, şunları yazdı:

"Kıymetli hemşehrilerim, Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda 10 günlük tedavi sürecimi evimde tamamlayacağım. Dualarınızı bekliyor, sağlıklı günlerde bir arada olmayı temenni ediyorum."

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