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AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!

Yerel seçime haftalar kala, illet ittifakı mensupları arasındaki aday krizleri git gide derinleşirken Cumhur İttifakı'ndan örnek bir davranış geldi. Sakarya’da izne ayrılan AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği görevini Büyükşehir Meclisi’nin MHP Grup Başkanvekili Erkal Etçioğlu'na bıraktı.

03 Şubat 2019 Pazar 16:55
AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!

AK Parti ile MHP arasında 31 Mart yerel seçimleri öncesinde oluşturulan Cumhur İttifakı’na örnek hareket Sakarya’da yapıldı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeki Toçoğlu, izne ayrıldı.

Makamını ise Büyükşehir Meclisi MHP Grup Başkanvekili Erkal Etçioğlu’na bıraktı. Daha önce belediye başkanlığı yapan, 2014 seçimlerinden bu yana da Adapazarı ve Büyükşehir Meclisi üyesi olan Erkal Etçioğlu, 4 Şubat Pazartesi günü itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği görevini yerine getirecek.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 16:55
  1. Sakarya
  2. AK Parti
  3. MHP
  4. cumhur ittifakı

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  • emiremir43 dk önce
    onlar illetse bunlarda karanlikta gebe kalan ittifakidir

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