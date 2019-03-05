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AK Partili isim hayatını kaybetti

AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli, hayatını kaybetti. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ömer Küpeli kardeşimi kaybettik. Fevkalade üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

05 Mart 2019 Salı 18:13
AK Partili isim hayatını kaybetti

AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı sebebiyle 2 Mart'ta kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Küpeli, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası Küpeli'nin yarın toprağa verileceği bildirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ömer Küpeli kardeşimi kaybettik. Fevkalade üzgünüm. İyileştiği haberinden mutluydum. Bugün tamamen normale dönmesini bekliyorduk. Nazik, kardeşçe yaşayan, gerçek bir yol arkadaşıydı. Uzun yolumuz onsuz daha da ıssızlaşacak. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:13
  1. Adana
  2. AK Parti
  3. Ömer Çelik
  4. Ömer Küpeli

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  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer1 sa önce
    Genç..denecek..bir..yaş..Takdir-i..ilahi..Allah(cc)..rahmetetsin..

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