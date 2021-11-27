AK Partili isim Habertürk'ün oyununu anlattı

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Girdiği seçimlerden halkın oylarıyla zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine karşı Habertürk'ün operasyonel tavrı tepki çekiyor.

Husumet güttüğü AK Parti'nin döneminde servetine servet katan Turgay Ciner'in sahibi olduğu Habertürk'ün çevirdiği oyunları AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas anlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arvas, "Sözde tarafsız özde operasyonel bir mecra" olarak tanımladığı Habertürk için şu ifadeleri kullandı:

"Habertürk televizyonu son yıllarda medya sektörüyle ilgili “ders” niteliğinde yayınlara imza atıyor! Sözde tarafsız özde operasyonel bir mecra haline gelen bu kanalda moderatörler de görevleri olan “ince işçilikliklerini” başarıyla yerine getiriyorlar."

Habertürk'ün konuk seçimlerine ilişkinde önemli notlar paylaşan Ömer Arvas, "Sözde tarafsız özde operasyonel bir mecra haline gelen bu kanalda moderatörler de görevleri olan “ince işçilikliklerini” başarıyla yerine getiriyorlar. Hele bir de konuk seçimleri var ki isimler belirlenirken çok büyük çalışmalar yapıldığı kesin! Çok fazla şey konuşup ama özünde hiçbir şey söylemeyen muhalif isimler ve “zamanında en çok ben AK Partiliydim ama şimdi…” diyen isimler yazılmış oyunlarını keyifle “oynuyorlar.” dedi.

İşte Habertürk'ün çevirdiği oyunları Twitter'dan paylaşan AK Partili Ömer Arvas'ın o ifadeleri:

Habertürk televizyonu son yıllarda medya sektörüyle ilgili “ders” niteliğinde yayınlara imza atıyor!

Sözde tarafsız özde operasyonel bir mecra haline gelen bu kanalda moderatörler de görevleri olan “ince işçilikliklerini” başarıyla yerine getiriyorlar.

Hele bir de konuk seçimleri var ki isimler belirlenirken çok büyük çalışmalar yapıldığı kesin!

Çok fazla şey konuşup ama özünde hiçbir şey söylemeyen muhalif isimler ve “zamanında en çok ben AK Partiliydim ama şimdi…” diyen isimler yazılmış oyunlarını keyifle “oynuyorlar.”



Zaman zaman iktidarın doğru politikalarını savunmaya çalışan isimlerin söyledikleri de moderatör ve diğer konukların ince işçilikleriyle popülist söylemleri arasında kayboluyor.

Muhalefet partilerinin kargaşalarını görmezden gelip programı tamamlamalarına girmiyorum bile…



Peki neden göstere göstere muhalif bir yayıncılık yapmıyorlar?

Çünkü o görevi yapan Tele1, HalkTv, FoxTv, KRT gibi kanallar var ve onlar salt muhalif kitleye hitap etmek için yeterli.



Tablo bu kadar net ortadayken artık yapılması gereken belli:

İktidara güvenen ve iktidara operasyon yapılmasını istemeyen isimlerin bu kanalın yayınlarına hiçbir şekilde katılmaması gerekiyor.

Böylelikle bu kanal ait olduğu çizgide gözükecek ve insanları manipüle edemeyecektir.