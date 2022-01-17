  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AK Partili isim EYT için tarih verdi
Ekonomi

AK Partili isim EYT için tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar için önemli bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 16:44:00 -
AK Partili isim EYT için tarih verdi

24 TV Arafta Sorular programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'lilere bu yıl müjde olacağını söyledi. Akbaşoğlu, 'EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız.' dedi.

 

24 TV Arafta Sorular programında Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, 'EYT diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bu AK Parti iktidarından önceye denk geliyor, 2002 senesi. Hem prim hem de yaşınızı doldurmanız ile beraber emekli olabilme hakkının size verildiği 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme mevcut. Bugünde geçerliliği devam ediyor.' dedi.

"Bu yıl müjde var"

AK Parti'nin toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir parti olduğunu belirten Akbaşoğlu, 'AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz.' dedi.

Akbaşoğlu açıklamaasında, 'EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız.' ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay